快訊

MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰

創舉？傳Tesla已逐步解散公關部門 「馬斯克＝唯一聲音」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富士公布新款中階無反相機X-S10 同樣針對影片拍攝打造

聯合新聞網 / 楊又肇

富士宣推出新款定位中階等級的無反相機產品X-S10，分別採用重新調整握把設計的機身，以及源自X-T30的2610萬畫素X-Trans感光元件，並且加入機身防震設計與可翻轉螢幕，藉此對應更具彈性拍攝需求。

而機身重量則僅有469公克，但機身握把卻相對藉由增加尺寸，讓使用者更方便持握，機身搭載可對應水平掀開，以及垂直270度翻轉的螢幕，更方便使用者透過不同角度取景。

拍攝規格方面，X-S10機械快門可達每秒8張連拍，以及在電子快門下可達每秒30連拍表現 (開啟連續自動對焦功能)，機身則對應5軸防震設計，最高可對應6級防震效果，同時在錄影時也能藉由電子防震機制確保影片拍攝穩定性。

另外，X-S10在-7EV暗光環境仍可順利使用自動對交工能，並且支援人臉、人眼，或是物體追蹤拍攝，同時針對影片拍攝需求，提供以6K為基礎記錄4K解析度的影片錄製功能，分別對應4K@30fps 4:2:0 8-bit內錄，以及4K@30fps 4:2:2 10-bit外錄效果，更支援以插入畫格方式拍攝1080P@240fps慢動作影片，本身也支援F-Log記錄格式。

至於相機本身則搭載3.5mm麥克風輸入，以及micro HDMI輸出，以及可用於充電、數據傳輸等使用需求的USB-C連接埠，並且配置UHS-I SD記憶卡插槽與彈出式閃光燈，電池規格則是與先前機種共用，每次滿電約可對應拍攝325張照片。

X-S10單機身建議售價為999.99美元，搭配XF18-55mm f/2.8-4 R標準變焦鏡頭的售價則是1399.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

富士 相機

延伸閱讀

三星廣告嘲諷iPhone12不附充電器 外傳「下秒跟進」網笑翻

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

iPhone 12跟12 Pro該怎麼選 網友解密：主要差在一規格

與iPhone 11規格相似？iPhone 12螢幕、相機不簡單 換機會有升級感嗎

相關新聞

蘋果3C最好官網買？ 網曝加分關鍵「換貨不囉嗦」

蘋果公司正式推出iPhone 12系列新機後，不少網友都搶著預購，掀起一陣熱潮。近日就有網友表示，友人想購買AirPods Pro送給女友，卻十分堅持要在蘋果官網上購買，而非選擇在既方便又能省錢的購物網友購買，讓他相當疑惑。不過，一名內行網友就透露，雖然只要官方認證的都是正版，但唯一能不囉嗦換貨的只有「蘋果官網跟Costco」。

富士公布新款中階無反相機X-S10 同樣針對影片拍攝打造

富士宣推出新款定位中階等級的無反相機產品X-S10，分別採用重新調整握把設計的機身，以及源自X-T30的2610萬畫素X-Trans感光元件，並且加入機身防震設計與可翻轉螢幕，藉此對應更具彈性拍攝需求。

不再由三星獨佔 Sony連網電視從即日起也加入Apple TV功能

去年傳出Sony連網電視將加入Apple TV應用功能消息後，Sony終於確認將透過免費更新方式讓部分2018年推出的Android TV電視，以及2019年以後所有新款Android TV電視，都能從即日起到2020年底前升級加入Apple TV功能。

法國音響品牌Devialet首款真無線耳機 具備Qi無線充電售價曝光

強調提供沉浸聲音體驗的法國音響品牌Devialet，稍早宣布推出旗下首款真無線耳機，並且以Devialet Gemini為稱。

支援Thread技術規格 HomePod Mini將支援串接HomeKit以外的物聯網裝置

日前蘋果介紹新版tvOS 14時，曾透露將加強與Google、亞馬遜，以及更多品牌的居家連網裝置連動，而在此次揭曉的新款HomePod Mini規格中，確定加入可同時對應HomeKit、AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，意味蘋果將使新款HomePod Mini能與更多HomeKit以外的物聯網裝置串接。

Nikon揭曉新款全片幅無反機種Z6 II與Z7 II 改為雙記憶卡槽

接續2018年推出的全片幅無反機種Z6與Z7，Nikon今日 (10月14日)宣布推出更新版本Z6 II與Z7 II，前者預計會在11月正式推出，而後者則要等到12月。

Canon更新EOS M50 Mark II 對應更多影片拍攝需求

相較2018年推出的EOS M50，Canon此次推出的改款版本EOS M50 Mark II，則是進一步提昇雙像素自動對焦效果，並且強化眼部對焦精準度與對應距離。此外，Canon也同步推出針對連續閃光需求強化的旗艦等級外接閃光燈配件Speedlite EL-1。

跟蘋果HomePod Mini怎麼選？Google NEST Audio開箱 早期產品比一比

Google日前在台灣市場宣布推出NEST Audio，除了透過Google Play Store線上商店銷售，更與台灣大哥大合作搭配資費的購機方案。筆者此次取得NEST Audio實機進行開箱，同時也與Google最早推出的Google Home、Google Home Hub，以及後來也有在台灣市場銷售的NEST Mini進行比較。

彈出式鏡頭搭極窄邊框？OPPO預計在19日揭曉旗下首款電視產品

日前已經透露具體外觀的OPPO首款電視產品，確定將會在10月19日於上海舉辦發表會中亮相。

聯想推出旗下首款 符合Intel EVO設計的2 in 1裝置Yoga Slim 7i Carbon

繼日前推出有史以來最輕的ThinkPad X1 Nano筆電，聯想再次宣布以Intel EVO品牌認證規範打造的2 in 1裝置Yoga Slim 7i Carbon。

Google Assistant開始能與更多第三方app連動 支援快捷指令設定

Google宣布，將使新版Google Assistant數位助理服務進一步與第三方app連動，讓使用者能輕易透過「Hey,Google」指令啟用第三方app功能，或是將第三方app功能整合在快捷指令 (shortcuts)，透過簡單關鍵字句就能執行指定功能。

Google計畫推出 價格更親民的Nest Thermostat溫控設備

如同今年在Pixel 5採用規格相對簡化，同時也改為塑膠機身設計，Google似乎也準備在即將推出新款NEST Thermostat溫控設備採用類似作法。

熱門新聞

大陸開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

iPhone 12大陸預購秒殺 網友怒罵：不是說好不買？

iPhone12 mini輕薄單手好操作？ 網曝隱憂「隨身反而更重」

她拿i6s想換iPhone12 Pro覺太貴 網推換電池「再戰10年」

三星廣告嘲諷iPhone12不附充電器 外傳「下秒跟進」網笑翻

創舉？傳Tesla已逐步解散公關部門 「馬斯克＝唯一聲音」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。