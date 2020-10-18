富士公布新款中階無反相機X-S10 同樣針對影片拍攝打造

富士宣推出新款定位中階等級的無反相機產品X-S10，分別採用重新調整握把設計的機身，以及源自X-T30的2610萬畫素X-Trans感光元件，並且加入機身防震設計與可翻轉螢幕，藉此對應更具彈性拍攝需求。

而機身重量則僅有469公克，但機身握把卻相對藉由增加尺寸，讓使用者更方便持握，機身搭載可對應水平掀開，以及垂直270度翻轉的螢幕，更方便使用者透過不同角度取景。

拍攝規格方面，X-S10機械快門可達每秒8張連拍，以及在電子快門下可達每秒30連拍表現 (開啟連續自動對焦功能)，機身則對應5軸防震設計，最高可對應6級防震效果，同時在錄影時也能藉由電子防震機制確保影片拍攝穩定性。

另外，X-S10在-7EV暗光環境仍可順利使用自動對交工能，並且支援人臉、人眼，或是物體追蹤拍攝，同時針對影片拍攝需求，提供以6K為基礎記錄4K解析度的影片錄製功能，分別對應4K@30fps 4:2:0 8-bit內錄，以及4K@30fps 4:2:2 10-bit外錄效果，更支援以插入畫格方式拍攝1080P@240fps慢動作影片，本身也支援F-Log記錄格式。

至於相機本身則搭載3.5mm麥克風輸入，以及micro HDMI輸出，以及可用於充電、數據傳輸等使用需求的USB-C連接埠，並且配置UHS-I SD記憶卡插槽與彈出式閃光燈，電池規格則是與先前機種共用，每次滿電約可對應拍攝325張照片。

X-S10單機身建議售價為999.99美元，搭配XF18-55mm f/2.8-4 R標準變焦鏡頭的售價則是1399.99美元。

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