蘋果3C最好官網買？ 網曝加分關鍵「換貨不囉嗦」

蘋果公司正式推出iPhone 12系列新機後，不少網友都搶著預購，掀起一陣熱潮。近日就有網友表示，友人想購買AirPods Pro送給女友，卻十分堅持要在蘋果官網上購買，而非選擇在既方便又能省錢的購物網站購買，讓他相當疑惑。不過，一名內行網友就透露，雖然只要官方認證的都是正版，但唯一能不囉嗦換貨的只有「蘋果官網跟Costco」。

一名網友在Dcard 3C板發文表示，自己的朋友決定送女友AirPods Pro當生日禮物，原PO建議在購物網站上買「既方便又能省錢」，但友人卻堅持要在蘋果官網購買，還一直強調他弟弟曾經在網拍網站遇上詐騙事件，便從此不再信任非官網的貨源。

原PO聽了相當無奈，直言蘋果官方授權的經銷商所提供的貨源都是正版的，更何況在購物網站買東西會有折扣，比在官網買便宜了快1千多，「不懂他跟錢過意不去的點是什麼？」

許多網友看後紛紛表示，「反正不要等吃虧了才說『早知道官網買』」、「售後有的服務也很重要，官網的服務就是比較直接」、「只能說貪小折扣有風險」、「不用這樣說話吧，官網買的就是一個保障而已」。

還有一位內行網友透露，雖然只要官方授權的都是正版，「但唯一能不囉嗦換貨的只有蘋果官網和Costco」，反觀在其他銷售平台買東西，是包裹一打開有問題恐怕就要自認倒楣。