法國音響品牌Devialet首款真無線耳機 具備Qi無線充電售價曝光

強調提供沉浸聲音體驗的法國音響品牌Devialet，稍早宣布推出旗下首款真無線耳機，並且以Devialet Gemini為稱。

在Devialet Gemini設計中，強調藉由旗下聲壓平衡技術，並且配合延遲補償，藉此降低入耳式耳機配戴時的不適感，並且減少主動降噪時產生的聲音傳輸延遲問題。而內建主動降噪功能，則提供3段等級調整，而環境聲音模式則提供2種模式選擇。

另外，在Devialet Gemini更搭載聽覺主動匹配功能，透過主動分析耳機是否隨著身體晃動，進而調整抵消漏音情況，讓使用者在行進間聆聽音樂不會有斷斷續續情況。

而耳機內採用10mm動圈單體，並且對應Qualcomm aptX編碼技術，同時支援IPX4等級防潑水，在啟用主動降噪功能情況下可對應6小時連續使用時間，搭配充電盒則可對應超過21小時以上使用時間，充電盒本身更具備Qi無線充電。

至於外觀部分則維持Devialet音響圓弧造型，並且配置Devialet品牌圖示，建議售價則採299美元價格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》