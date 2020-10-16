聽新聞
test
0:00 / 0:00
不再由三星獨佔 Sony連網電視從即日起也加入Apple TV功能
去年傳出Sony連網電視將加入Apple TV應用功能消息後，Sony終於確認將透過免費更新方式讓部分2018年推出的Android TV電視，以及2019年以後所有新款Android TV電視，都能從即日起到2020年底前升級加入Apple TV功能。
此項更新將先從美國市場在內地區率先釋出更新，其他地區則會陸續跟進。
在Sony旗下連網電視確定獲得Apple TV功能更新後，同時也代表Apple TV過去在電視與三星獨佔合作的情況結束，但不確定未來是否比照AirPlay 2將陸續開放給更多連網電視使用，例如LG、Vizio。
不過，在機上盒裝置合作部分，蘋果目前已經把Apple TV功能帶到亞馬遜旗下Fire TV裝置，以及Roku推出的機上盒裝置，或許未來也會持續與更多機上盒裝置合作導入Apple TV功能，藉此增加蘋果原創影音內容使用比例。
而從蘋果目前發展策略來看，在影音內容部分如Apple Music、Apple TV+等服務，將會持續藉由更多蘋果裝置，以及蘋果以外裝置推廣使用，藉此獲取最大效益，進而增加此類服務獲益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言