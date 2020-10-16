不再由三星獨佔 Sony連網電視從即日起也加入Apple TV功能

去年傳出Sony連網電視將加入Apple TV應用功能消息後，Sony終於確認將透過免費更新方式讓部分2018年推出的Android TV電視，以及2019年以後所有新款Android TV電視，都能從即日起到2020年底前升級加入Apple TV功能。

此項更新將先從美國市場在內地區率先釋出更新，其他地區則會陸續跟進。

在Sony旗下連網電視確定獲得Apple TV功能更新後，同時也代表Apple TV過去在電視與三星獨佔合作的情況結束，但不確定未來是否比照AirPlay 2將陸續開放給更多連網電視使用，例如LG、Vizio。

不過，在機上盒裝置合作部分，蘋果目前已經把Apple TV功能帶到亞馬遜旗下Fire TV裝置，以及Roku推出的機上盒裝置，或許未來也會持續與更多機上盒裝置合作導入Apple TV功能，藉此增加蘋果原創影音內容使用比例。

而從蘋果目前發展策略來看，在影音內容部分如Apple Music、Apple TV+等服務，將會持續藉由更多蘋果裝置，以及蘋果以外裝置推廣使用，藉此獲取最大效益，進而增加此類服務獲益。

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