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跟蘋果HomePod Mini怎麼選？Google NEST Audio開箱 早期產品比一比

聯合新聞網 / 楊又肇

Google日前在台灣市場宣布推出NEST Audio，除了透過Google Play Store線上商店銷售，更與台灣大哥大合作搭配資費的購機方案。筆者此次取得NEST Audio實機進行開箱，同時也與Google最早推出的Google Home、Google Home Hub，以及後來也有在台灣市場銷售的NEST Mini進行比較。

以回收材質打造，強調音質表現

依照Google說明，NEST Audio是以比例達75%的回收材質打造，配色分別提供綠色、砂色、藍色、白色與黑色五款配色，不過在台灣市場則僅提供黑色與白色 (如同先前NEST Mini也僅在台灣市場提供黑白兩款配色)，至於建議售價則是99美元，台灣市場建議售價為3180元。

跟先前同樣在台灣市場推出的NEST Mini比較，此次推出的NEST Audio主要著重在聲音表現提昇，其中包含藉由將機身與內部發聲元件重新設計，讓聲音輸出表現更符合音樂人聆聽感受需求，並且進一步提昇低頻聲音表現，同時也藉由更大共鳴空間使聲音更為明亮。

而比起早期推出的Google Home，新款NEST Audio在低頻聲音輸出表現增加約50%，同時整體輸出音量提昇超過75%以上，並且透過19mm尺寸設計的高音頻輸出元件與75mm中低頻發聲元件，讓不同音域輸出表現更為明確，另外也透過表層高密度編織層讓輸出音質更乾淨。

▲實際開箱
▲實際開箱

▲NEST Audio搭配電源連接線依然相當巨大，同時也未改為通用的USB連接埠設計
▲NEST Audio搭配電源連接線依然相當巨大，同時也未改為通用的USB連接埠設計

▲電源連接孔位於後方下緣，上方同樣提供可手動關閉麥克風的推撥開關
▲電源連接孔位於後方下緣，上方同樣提供可手動關閉麥克風的推撥開關

▲表面以織布材質披覆，讓輸出聲音更為乾淨
▲表面以織布材質披覆，讓輸出聲音更為乾淨

不同裝置間的Google Assistant使用體驗不會有差異，主要還是因使用語言、所在地區而異

就先前說明，Google已經解釋在手機上，或是在智慧喇叭等裝置上的Google Assistant數位助理服務，並不會因為使用裝置而有差異，因此無論是在新款NEST Audio或先前推出的NEST Mini上使用Google Assistant功能，都會獲得相同使用體驗。

除了應用在具備觸控螢幕的Google Home Hub等裝置，否則Google Assistant的實際使用體驗不會有明顯落差。

▲Google Assistant會因為使用語言、地點而有對應功能差異
▲Google Assistant會因為使用語言、地點而有對應功能差異

不過，Google Assistant服務的使用差異，則是會因為使用地區而有不同，在部分應用功能主要還是僅限英文語系，例如藉由Duplex進行手機來電自動接聽回應，甚至是串接更多第三方app功能等，目前都還是僅現在美國地區提供使用，其他地區則還是會看語系支援程度，以及服務是否能與在地使用模式整合，形成Google Assistant對應功能會因為使用語言、裝置所在地點而異。

在進一步回應裡，Google說明Google Assistant會持續利用裝置上的人工智慧學習機制「成長」，當使用者越常與Google Assistant互動，裝置就會更容易知曉使用者習慣需求，而新功能目前確實會先針對美國市場提供使用，但未來也還是會持續將更多功能帶到不同市場使用。

不同形式設計的Google智慧喇叭怎麼選擇？

如果以台灣市場目前銷售版本來看，新款NEST Audio與先前推出的NEST Mini自然就是看個人偏好聲音輸出表現，以及是否容易在家擺放使用來作決定，當然使用者也能選擇在客廳擺放NEST Audio，並且在臥室等房間擺放NEST Mini，並且透過推播方式讓手機播放音樂可以更容易在各個房間切換聆聽，另外也能更輕易透過Google Assistant詢問日常生活資訊，或是啟用家裡的智慧連網家電。

▲左起：具備觸控螢幕的Google Home Hub、最早推出的Google Home、新款NEST Audio與NEST Mini
▲左起：具備觸控螢幕的Google Home Hub、最早推出的Google Home、新款NEST Audio與NEST Mini

而如果可以透過管道購買Google Home Hub等具備螢幕的智慧裝置，則可以考慮是否放置在廚房等地，方便觀看影片，或是透過螢幕顯示Google Assistant難以透過聲音描述內容，例如以Google Maps顯示特定地點所在位置，甚至直接透過點按方式快速操作家裡連網燈具等設備。

至於早期推出的Google Home，其實現在就不建議選購，除非是以更低價格銷售，否則目前新款NEST Audio採取價格設定已經相當親民，同時聲音輸出表現也相對更好。

▲Google Home與NEST Audio外觀比較
▲Google Home與NEST Audio外觀比較

跟蘋果推出的新款HomePod Mini比較？

由於蘋果隨著iPhone 12系列機種公布的新款HomePod Mini同樣採取99美元價格設定，甚至在台灣市場建議售價僅為新台幣3000元，略比新款NEST Audio台灣市場售價便宜一些。

▲HomePod Mini建議售價為99美元，台灣地區售價則是新台幣3000元
▲HomePod Mini建議售價為99美元，台灣地區售價則是新台幣3000元

但主要還是看使用者習慣使用手機，畢竟如果要使用HomePod及HomePod Mini的話，使用者還是需要使用iPhone、iPad或Mac裝置，但如果選擇使用Google的智慧喇叭，則無論是使用iOS裝置或Android裝置都能使用。

另外，如果考量家裡的智慧連網家電使用需求的話，目前市場對應Google Assistant的裝置相對還是比較多，尤其近年小米推出產品也陸續加入支援與Google Assistant連動，雖然對應HomeKit連接規範的裝置持續增加，但市場售價相對還是較高。

而現階段確實已經由ZigBee開始推動可串接不同物聯網連接規範的Project Connected Home over IP技術規格，包含Google、蘋果、亞馬遜等業者也均加入此項聯盟，意味日後將可讓更多不同連接規範的物聯網裝置彼此連接。

只是要等此技術規範普及應用，顯然還需要一些時間，因此現階段還是端看個人使用偏好及使用需求，藉此挑選合適的物聯網連接規範應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Google NEST Nest Mini 智慧喇叭 HomePod Mini 開箱

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