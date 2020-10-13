彈出式鏡頭搭極窄邊框？OPPO預計在19日揭曉旗下首款電視產品
日前已經透露具體外觀的OPPO首款電視產品，確定將會在10月19日於上海舉辦發表會中亮相。
如同小米強調電視是居家智慧物聯網重要入口，OPPO也同樣把電視定位在使用者與物聯網設備串接重要管道。
而在日前透露消息，顯示OPPO即將推出的首款電視，將採用極窄邊框設計，並且搭載彈出式視訊鏡頭，底座則是採用目前多數電視產品採用中央支撐設計，而非以左右兩側支點撐起電視螢幕。
此外，電視螢幕預期搭載4K 120fps規格，並且採用OLED顯示面板。從先前OPPO已經申請相關檢驗認證資料顯示，OPPO首款電視產品將區分A65U0B00與A55U0B00兩種規格，因此預期螢幕尺寸將會提供65吋與55吋設計。
OPPO預計在10月19日於上海舉辦新品發表會，屆時除了電視產品，應該也會公佈相關配件產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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