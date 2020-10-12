聯想推出旗下首款 符合Intel EVO設計的2 in 1裝置Yoga Slim 7i Carbon

繼日前推出有史以來最輕的ThinkPad X1 Nano筆電，聯想再次宣布以Intel EVO品牌認證規範打造的2 in 1裝置Yoga Slim 7i Carbon。

依照聯想說明，Yoga Slim 7i Carbon整機重量僅966公克，機身最薄處為14.25mm，內部採用三層散熱塗層設計，並且藉由全新碳纖維編層披覆，讓此款裝置重量減少約47%，同時也提高25%耐用性，表面更對應減少指紋沾染。

除了符合Intel EVO設計規範，Yoga Slim 7i Carbon更符合美國軍規標準MIL-STD 810G認證，可在極端溫度環境使用，並且對應防震、抗摔與抗潮設計，電池則採用50Wh規格，在經歷800次充電循環後，仍可維持80%電量，同時支援15分鐘內即可充入2小時電量設計。

處理器規格方面將提供Intel第11代Core i5、Core i7規格，記憶體則區分8GB與16GB，儲存容量則從512GB起跳，最高可對應1TB規格，並且內建Intel Iris Xe顯示元件。

而可360度翻轉螢幕，則採用13.3吋、16:10顯示比例與Quad HD解析度設計，內建連接埠則提供三組USB-C，其中兩組同時對應Intel Thunderbolt 4規格，最高可對應兩組4K解析度螢幕顯示輸出，聲音部分則支援Dolby Vision規格。

由於符合Intel EVO設計規範，因此自然也能藉由Intel處理器搭配DL Boost對應各類人工智慧應用，另外也對應快速啟動、智慧控溫等設計，讓使用者能更輕易且長時間使用此款裝置。

Yoga Slim 7i Carbon預計會在今年10月率先在香港、新加坡上市，接下來則會在10月底分別於澳洲、紐西蘭、印尼、日本、南韓、馬來西亞、泰國及越南推出，其他亞洲地區市場則預計會在11月開放銷售。

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