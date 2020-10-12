快訊

被下架的「黃蜂網絡」？古巴與美國的反恐對決

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Assistant開始能與更多第三方app連動 支援快捷指令設定

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布，將使新版Google Assistant數位助理服務進一步與第三方app連動，讓使用者能輕易透過「Hey,Google」指令啟用第三方app功能，或是將第三方app功能整合在快捷指令 (shortcuts)，透過簡單關鍵字句就能執行指定功能。

雖然過去Google已經在「日常事務」選項中，讓使用者能設定諸如「早安」、「睡覺」、「到家」等關鍵字句，讓Google Assistant能同時執行多樣動作，例如在說「早安」後自動打開窗簾、播放音樂，或是在說出「到家」關鍵字句時，自動開啟家裡空調，並且點亮房間電燈。

不過，這些功能並未整合第三方app，主要還是透過Google Assistant本身可執行功能。

但在此次更新裡，Google讓更多第三方app能與Google Assistant連動，首波加入支援的第三方app包含Twitter、Discord、Nike Adapt、Run Club、Spotify等30多款應用服務，除了能直接透過Google Assistant喚醒執行指定功能，更可配合自動快捷指令，透過指定關鍵字句喚醒執行特定功能，例如設定「開始跑步」即可喚醒Google Assistant，並且透過Run Club記錄運動資訊。

預期未來將會有更多第三方app加入支援此項功能，讓使用者能藉由Google Assistant作為觸發管道，並且透過聲音等方式更方便使用第三方app。

目前此項調整暫時僅先開放以英語互動的Google Assistant使用，但預期未來也會加入對應更多語言。至於未來是否能進一步對應iOS等平台app，暫時還無法確認，目前僅對應Android平台app使用此功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

延伸閱讀

雙十國慶剛過Google就出包 中華民國建立時間竟變1949年

券商搶複委託商機 小資族也可布局全球股市

國中生手機丟Ubike車籃 被人租走隔2小時竟幸運找回

微軟說明不會在旗下軟體市集設置過多限制

相關新聞

聯想推出旗下首款 符合Intel EVO設計的2 in 1裝置Yoga Slim 7i Carbon

繼日前推出有史以來最輕的ThinkPad X1 Nano筆電，聯想再次宣布以Intel EVO品牌認證規範打造的2 in 1裝置Yoga Slim 7i Carbon。

Google Assistant開始能與更多第三方app連動 支援快捷指令設定

Google宣布，將使新版Google Assistant數位助理服務進一步與第三方app連動，讓使用者能輕易透過「Hey,Google」指令啟用第三方app功能，或是將第三方app功能整合在快捷指令 (shortcuts)，透過簡單關鍵字句就能執行指定功能。

Google計畫推出 價格更親民的Nest Thermostat溫控設備

如同今年在Pixel 5採用規格相對簡化，同時也改為塑膠機身設計，Google似乎也準備在即將推出新款NEST Thermostat溫控設備採用類似作法。

簡單玩／更容易隨身攜帶、拍攝效果更讓人滿意的Olympus E-M10 Mark IV

從早期使用採APS-C片幅設計的Canon EOS 7D，到目前使用以全片幅規格設計的Sony α7 III，筆者此次短暫使用以M43規格打造的Olympus E-M10 Mark IV，可以明顯感受機身重量上的輕盈落差，而藉助源自高階機種的2000萬畫素Live MOS感光元件，以及五軸機身防震設計，搭配搭載多樣拍攝濾鏡、拍攝功能，讓此款M43機種更容易拍攝日常生活中的各種情境。

蘋果預計推出的迷你款HomePod mini 將以99美元價格銷售

在蘋果確定會在美國西岸時間10月13日以線上形式舉辦另一場新品發表會之後，更傳出蘋果預計在這場活動推出的HomePod mini，將會以99美元價格銷售，不僅遠低於過去HomePod採用售價，更與Google近期揭曉的新款NEST Audio採相同價位。

簡單玩／對應32:9比例曲面顯示、240Hz畫面更新率的三星電競螢幕Odyssey G9

今年初在CES 2020期間揭曉，並且掛上三星電競品牌Odyssey的顯示器G9，本身採用49吋、32:9顯示比例，以及5120 x 1440解析度的QLED曲面螢幕設計，更支援240Hz畫面更新率，並且對應NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，使遊戲畫面顯示輸出更為穩定。

NVIDIA計畫12月揭曉記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

相關消息指稱，NVIDIA將在12月推出GeForce RTX 3080 20GB版本顯示卡，原本此版本將在AMD於10月28日揭曉支援硬體即時光影追跡效果的「Big Navi」顯示卡後公布，但顯然因為近期供貨影響而決定延後。

連假出遊幫手 蘋果地圖新增全台即時大眾運輸資訊

蘋果公司的地圖服務今天新增全台灣即時大眾運輸支援，使用者可以取得詳細的大眾運輸時刻表、即時出發時間、抵達時間、公車或火車...

GoShare正式進駐雲林 率先串接斗六、虎尾及斗南人口密集地區

宣布進駐台北市、新北市與台南市之後，GoShare移動共享服務今日 (10/8)也正式宣佈進駐雲林縣，並且先在斗六市、虎尾鎮及斗南鎮人口密集地區提供服務，預計串接大學、主要交通樞紐與熱門景點。

realme揭曉多款AIoT裝置 55吋4K智慧電視同步亮相

稍早於印度舉辦的AIoT新品發表會上，realme分別宣布推出55吋電視機種realme smart TV SLED 4K，另外也宣布推出日前在IFA 2020期間公布的360°環景攝影機realme Smart Cam 360°，以及此次揭曉的電動牙刷realme N1 Sonic Electric Toothbrush、智慧插座realme Smart Plug與新款自拍三腳架realme selfie Tripod，並且包含新款行動電源realme 20000mAh Power Bank 2。

Belkin攜手Devialet打造更具聆聽衝擊力道的SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭

Belkin宣布與提供沉浸聲音體驗的音響業者Devialet合作，推出結合音響、無線充電，以及Google Assistant數位助理服務與多空間播放功能的SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭。

可能面臨夭折？微軟官網移除雙螢幕筆電Surface Neo宣傳內容

在今年5月時，微軟已經證實將延後推出採左右雙螢幕設計的Surface Neo，而在稍早向Neowin網站回覆說法，則表示目前仍未有任何進度更新，但也將Surface Neo相關宣傳內容從官網上移除，似乎顯示此項產品將有可能面臨夭折。

熱門新聞

華為舊手機價不跌反漲 保值程度超越iPhone

大陸搶先發行iPhone 12山寨機 開機2分鐘、鏡頭用「黏」的

中美5G發展落差大 蘋果欲藉iPhone 12一石二鳥

把圓的物體當胸部！臉書下架洋蔥廣告 理由竟是「太性感」

蘋果預計推出的迷你款HomePod mini 將以99美元價格銷售

Google計畫推出 價格更親民的Nest Thermostat溫控設備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。