Google Assistant開始能與更多第三方app連動 支援快捷指令設定

Google宣布，將使新版Google Assistant數位助理服務進一步與第三方app連動，讓使用者能輕易透過「Hey,Google」指令啟用第三方app功能，或是將第三方app功能整合在快捷指令 (shortcuts)，透過簡單關鍵字句就能執行指定功能。

雖然過去Google已經在「日常事務」選項中，讓使用者能設定諸如「早安」、「睡覺」、「到家」等關鍵字句，讓Google Assistant能同時執行多樣動作，例如在說「早安」後自動打開窗簾、播放音樂，或是在說出「到家」關鍵字句時，自動開啟家裡空調，並且點亮房間電燈。

不過，這些功能並未整合第三方app，主要還是透過Google Assistant本身可執行功能。

但在此次更新裡，Google讓更多第三方app能與Google Assistant連動，首波加入支援的第三方app包含Twitter、Discord、Nike Adapt、Run Club、Spotify等30多款應用服務，除了能直接透過Google Assistant喚醒執行指定功能，更可配合自動快捷指令，透過指定關鍵字句喚醒執行特定功能，例如設定「開始跑步」即可喚醒Google Assistant，並且透過Run Club記錄運動資訊。

預期未來將會有更多第三方app加入支援此項功能，讓使用者能藉由Google Assistant作為觸發管道，並且透過聲音等方式更方便使用第三方app。

目前此項調整暫時僅先開放以英語互動的Google Assistant使用，但預期未來也會加入對應更多語言。至於未來是否能進一步對應iOS等平台app，暫時還無法確認，目前僅對應Android平台app使用此功能。

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