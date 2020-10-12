Google計畫推出 價格更親民的Nest Thermostat溫控設備

如同今年在Pixel 5採用規格相對簡化，同時也改為塑膠機身設計，Google似乎也準備在即將推出新款NEST Thermostat溫控設備採用類似作法。

就市場傳聞表示，Google預計會在近幾週內推出新款NEST Thermostat溫控設備，其中將改為塑膠機身設計，同時取消原本觸控操作介面，預期採用原先應用在Pixel 4系列的Soli雷達技術，讓使用者能以Motion Sense浮空手勢進行操作。

由於採用Soli雷達技術設計，意味新款NEST Thermostat溫控設備實際尺寸可能縮減，以更小體型提供使用，另外建議售價也傳將調降為129美元，相比目前高階版本售價為249美元，入門款手機則是169美元的售價更為親民。

依照目前Google市場策略，顯然希望以更親民價位提供更完整的Google技術應用服務，因此諸如先前揭曉的Pixel 5便採用699美元價格，同時新款智慧喇叭NEST Audio建議售價也僅為99美元。

雖然無法像小米藉由供應鏈精簡成本，但顯然Google目前也計畫透過降低硬體產品售價，藉此讓更多人可以更容易使用Google服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》