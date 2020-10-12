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蘋果預計推出的迷你款HomePod mini 將以99美元價格銷售
在蘋果確定會在美國西岸時間10月13日以線上形式舉辦另一場新品發表會之後，更傳出蘋果預計在這場活動推出的HomePod mini，將會以99美元價格銷售，不僅遠低於過去HomePod採用售價，更與Google近期揭曉的新款NEST Audio採相同價位。
相較HomePod剛揭曉時所採用349美元售價，以及後來調整為299美元售價，預期HomePod mini將僅採用99美元售價，同時體型也相對縮減一些，但整合Siri互動使用模式將不受影響。
推出HomePod mini的原因，除了預期推動HomePod產品使用需求，同時也預期配合近期HomeKit應用更新，將可對應與Google、亞馬遜，以及更多品牌的居家連網裝置連動，並且加入環境自適應燈光調整功能。
除此之外，蘋果也能藉由價格策略調整後的HomePod mini，與Google、亞馬遜價格日趨親民的智慧喇叭產品抗衡。
至於在新款iPhone 12方面，相關消息除了指稱部分機種將會延後到11月上市，其中iPhone 12與iPhone 12 Pro將會在10月16日或17日間開放預購，預計在10月23日或24日開放銷售，而iPhone 12 mini則會等到11月6日或7日開放預購，將會在11月13日或14日供貨。
而iPhone 12 Pro Max則預計會在11月13日或14日開放預購，實際供貨時間則會在11月20日或21日。
不過，目前蘋果並未對此做任何回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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