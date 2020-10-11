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簡單玩／對應32:9比例曲面顯示、240Hz畫面更新率的三星電競螢幕Odyssey G9

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Odyssey G9採32:9顯示比例，解析度可達5120 x 1440
▲Odyssey G9採32:9顯示比例，解析度可達5120 x 1440

今年初在CES 2020期間揭曉，並且掛上三星電競品牌Odyssey的顯示器G9，本身採用49吋、32:9顯示比例，以及5120 x 1440解析度的QLED曲面螢幕設計，更支援240Hz畫面更新率，並且對應NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，使遊戲畫面顯示輸出更為穩定。

由於採用32:9顯示比例，以及49吋規格，加上本身採用1000R曲面設計，因此原廠盒裝會相當巨大，建議有意購買這款螢幕的人，務必要先量好自家桌面空間是否足夠。另外，螢幕本體重量也不算輕，同時本身採用曲面設計情況下，可能也會增加組裝難度，因此建議還是在地板上，或是能平穩支撐重量處進行組裝。

Odyssey G9採用白色背蓋設計，中央則搭載可對應52種顏色與5種亮燈方式的燈光模組，同時提供包含兩組DisplayPort、單組HDMI，以及音源輸出與USB 3.0連接埠等設計，支撐架也包含整線溝槽設計。

▲原廠盒裝就相當巨大
▲原廠盒裝就相當巨大

▲採白色背蓋設計
▲採白色背蓋設計

▲採1000R曲面設計
▲採1000R曲面設計

▲背面提供掛耳機的外掀式掛勾
▲背面提供掛耳機的外掀式掛勾

▲提供兩組DisplayPort、單組HDMI、3.5mm耳機孔，以及可透過連接線與PC連接使用的USB 3.0連接埠
▲提供兩組DisplayPort、單組HDMI、3.5mm耳機孔，以及可透過連接線與PC連接使用的USB 3.0連接埠

▲背面燈組可對應52種顏色與5種燈效
▲背面燈組可對應52種顏色與5種燈效

▲支撐架提供可整理線路溝槽設計
▲支撐架提供可整理線路溝槽設計

▲讓連接線可透過底部走線
▲讓連接線可透過底部走線

▲支援NVIDIA G-Sync與AMD Freesync技術
▲支援NVIDIA G-Sync與AMD Freesync技術

螢幕本身採用QLED面板，對應49吋、32:9顯示比例，以及5120 x 1440解析度規格，並且符合DisplayHDR 1000亮度設計，最高亮度可達1000 cd/m2，並且對應240Hz畫面更新率與最高1毫秒反應表現，以及符合NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync設計，因此本身定位為電競使用螢幕。

不過，由於本身採用32:9顯示比例設計，因此也能對應等同兩組16:9顯示螢幕顯示輸出的使用需求，甚至不受採用兩組螢幕並排顯示輸出時，中間會有螢幕框架影響視覺的影響，同時也能對應更流暢的多工操作，對於需要顯示範圍更寬廣的影片剪輯、內容監控，或是需要同時開啟多個視窗作業等需求，其實也能藉由此款螢幕滿足使用需求。

而因為本身尺寸達49吋，因此即便採用32:9顯示比例設計，在整體視覺依然不會覺得上下部分被壓縮。

▲對應多工使用相當便利
▲對應多工使用相當便利

但在實際使用情況下，對應Windows PC、Mac裝置基本上都不會有太大問題，只要內建顯示卡輸出夠力，原則上不會有顯示使用問題。不過，對應遊戲使用的話，則可能會有遊戲畫面無法支援32:9顯示比例問題，此時僅能調整遊戲畫面輸出規格，或是選擇以單一視窗形式遊玩。

另一方面，對應家用電玩主機如PlayStation 4、Xbox One也會有類似問題，由於本身並不具備對應32:9顯示比例規格輸出，因此選擇最大解析度輸出顯示的話，畫面內容就會被壓縮，無法以正常顯示比例呈現。

因此，連接家用電玩主機的話，建議可以調整解析度輸出規格，基本上改為1080P輸出的話，就不太會有問題。

▲設定介面採上下左右快速切換設計
▲設定介面採上下左右快速切換設計

▲進階設定可調整子母畫面形式、顯示模式與螢幕顯示規格等項目，同時上方也會顯示當前螢幕顯示狀態
▲進階設定可調整子母畫面形式、顯示模式與螢幕顯示規格等項目，同時上方也會顯示當前螢幕顯示狀態

▲可設定對應不同尺寸規格與顯示比例
▲可設定對應不同尺寸規格與顯示比例

▲執行一般遊戲時，若無法對應32:9顯示比例的話，則會切換成一般16:9顯示比例
▲執行一般遊戲時，若無法對應32:9顯示比例的話，則會切換成一般16:9顯示比例

▲好處是可以同時遊玩遊戲，並且利用其他顯示空間使用瀏覽器，或是執行其他應用程式
▲好處是可以同時遊玩遊戲，並且利用其他顯示空間使用瀏覽器，或是執行其他應用程式

整體使用體驗來看，32:9顯示比例輸出模式確實相當便利，對於文書內容校對相當方便，只需左右各開啟檔案顯示即可比對內容差異，而對於影音剪輯作業，或是像筆者撰寫內容時經常參考大量資料，這樣的顯示比例相當方便，同時也不會像21:9顯示比例螢幕以左右分割形式輸出畫面時，還是會造成顯示比例變形情況。

另外，支援240Hz畫面更新率，以及支援最高1毫秒反應表現，加上支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，也讓Odyssey G9對應更穩定輸出的遊戲畫面體驗。

只是缺點就在目前遊戲原生支援32:9顯示比例的數量並不多，僅包含《碧血狂殺2》、《英雄聯盟》、《決勝時刻》、《Forza》等遊戲在Windows PC版本額外支援超寬螢幕顯示輸出 (但在家用主機平台版本就會受限硬體輸出規格)，因此並不建議用來連接家用主機遊玩遊戲，除非可以接受藉由子母畫面形式，或是透過將螢幕畫面左右分割形式使用 (亦即以16:9顯示比例輸出)，但這樣反而不如另外接上大尺寸電視，甚至透過另一台採16:9以內顯示比例的螢幕輸出遊戲畫面。

▲連接家用電玩主機時，則要留意螢幕顯示輸出規格，否則就會發生影像被壓縮情況
▲連接家用電玩主機時，則要留意螢幕顯示輸出規格，否則就會發生影像被壓縮情況

▲切換成一般顯示比例規格，就能以正常比例顯示，但也變成兩側會以黑底呈現
▲切換成一般顯示比例規格，就能以正常比例顯示，但也變成兩側會以黑底呈現

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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