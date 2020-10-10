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NVIDIA計畫12月揭曉記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，NVIDIA將在12月推出GeForce RTX 3080 20GB版本顯示卡，原本此版本將在AMD於10月28日揭曉支援硬體即時光影追跡效果的「Big Navi」顯示卡後公布，但顯然因為近期供貨影響而決定延後。

依照VideoCardZ網站取得消息，GeForce RTX 3080 20GB版本將與日前宣佈推出的GeForce RTX 3080採用相同設計，最大改變在於顯示記憶體從原本的10GB增加至20GB，藉此對應更高顯示記憶體緩衝空間，更有利於涵蓋大量3D圖形內容的遊戲，或是用於複雜圖像渲染需求。

除此之外，NVIDIA顯然也準備推出擴展顯示記憶體容量的GeForce RTX 3070，將從原本搭載的8GB增加至16GB容量，但另一方面似乎也可能取消原訂推出的GeForce RTX 3070 Ti，同樣可能受到近期供貨需求影響，加上可能會與準備推出記憶體容量加倍版本產品定位重疊，因此取消推出計畫。

而考量GeForce RTX 3070預計在10月29日正式開放銷售，因此顯示記憶體加倍版本預期會在更晚時候才會公布上市消息。

除了即將推出顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080 20GB版本，以及GeForce RTX 3070 16GB版本，NVIDIA也計畫推出GeForce RTX 3060 Ti版本，藉此讓入門顯示卡使用需求可獲得更高運算效能，最快預期會在今年11月公布。

先前針對GeForce RTX 3080等顯示卡供貨短缺情況，NVIDIA執行長黃仁勳表示實際上是市場需求遠超過預期，而非市場供貨不足，同時也認為供貨問題至少要等到明年才會有所改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GeForce NVIDIA 顯示卡

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