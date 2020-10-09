連假出遊幫手 蘋果地圖新增全台即時大眾運輸資訊

蘋果公司的地圖服務今天新增全台灣即時大眾運輸支援，使用者可以取得詳細的大眾運輸時刻表、即時出發時間、抵達時間、公車或火車路線的動態即時資訊，以及系統交會點等內容，協助規劃出遊行程。

蘋果公司（Apple）表示，地圖服務也提供例如停駛等重要即時資訊，且為了配合國慶連假，台灣高鐵、台鐵全線加開班次等通知都會即時顯示，讓通勤資訊更正確。

蘋果地圖服務透過全球80個國家或地區的轉向導航路線，支援三種主要的交通方式，包括開車、步行及大眾運輸，目前已在全球近24個國家或地區的數百個城市中提供大眾運輸資訊。

此外，蘋果地圖服務提供「分享抵達時間」功能，能向朋友發送預估抵達時間。訊息接收者可以沿途追蹤行程，如果出現明顯延誤，地圖服務會以修訂好的預估時間更新抵達時間。