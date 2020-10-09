GoShare正式進駐雲林 率先串接斗六、虎尾及斗南人口密集地區

宣布進駐台北市、新北市與台南市之後，GoShare移動共享服務今日 (10/8)也正式宣佈進駐雲林縣，並且先在斗六市、虎尾鎮及斗南鎮人口密集地區提供服務，預計串接大學、主要交通樞紐與熱門景點。

宣布服務進駐雲林縣，更意味GoShare將依照實際需求與在地政府合作進度推廣服務，而非依照先行布局六都地區，進而才擴展其他縣市的佈署模式。

而使用方式則與先前已經在台北市、新北市與台南市提供服務相同，使用者僅需透過GoShare App即可線上預約車輛，並且完成租借、歸還車輛等操作，同時使用者也能在租借過程隨意騎乘至任何地點，以及透過各地GoStation交換電池，但車輛歸還依然必須在指定範圍內操作，一樣也能在其他提供GoShare服務的地區歸還車輛。

依照雲林縣方面說明，目前推廣綠化成果顯著，尤其在推動機車汰舊換新補助情況下，截至今年9月為止的老舊二行程機車僅剩19846輛，相較過往的淘汰率將近達80%，而2019年空氣品質也是近5年最高。

此次GoShare服務進駐，初期提供服務範圍將涵蓋雲林縣內三所科技大學，包含位於斗六市內的雲林科技大學、環球科技大學，以及位於虎尾的虎尾科技大學，另外也涵蓋虎尾高鐵站、台鐵斗六站、台鐵斗南站等交通樞紐，以及多個歷史文化觀光景點。

配合此次進駐，GoShare也推出「雲林Go FUN」系列驚喜活動，搭配騎乘折扣優惠，藉此吸引更多人使用GoShare服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》