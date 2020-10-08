可能面臨夭折？微軟官網移除雙螢幕筆電Surface Neo宣傳內容

在今年5月時，微軟已經證實將延後推出採左右雙螢幕設計的Surface Neo，而在稍早向Neowin網站回覆說法，則表示目前仍未有任何進度更新，但也將Surface Neo相關宣傳內容從官網上移除，似乎顯示此項產品將有可能面臨夭折。

相較同樣採用左右雙螢幕設計的Surface Duo已經順利上市，微軟去年同步宣布推出的Surface Neo顯然就不是相當順利。

從硬體規格來看，採用雙螢幕設計的筆電理論上應該不會有太大問題，畢竟此類產品過去已經有OEM廠商推出，因此問題有可能發生在微軟搭配Surface Neo打造，並且預期開放更多採雙螢幕設計筆電使用的Windows 10X。

在此之前，市場就有消息傳出微軟在Windows 10X作業系統研發進度不如預期，因此影響Surface Neo產品上市，目前則有消息指稱Windows 10X作業系統最快會在2021年推出，但主要僅先對應採用單一螢幕的筆電或2 in 1裝置，支援雙螢幕操作版本則要等到2022年。

因此，預期Surface Neo最快進入市場時間，可能會是在2022年，甚至可能會等OEM廠商推出類似產品之後，才會由微軟推出此項產品。但從微軟過去也有多次發表產品，後續卻因市場實際需求、技術瓶頸等因素而面臨夭折情況來看，或許Surface Neo最終也會成為發表後，卻無法順利進入市場的產品之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》