Belkin攜手Devialet打造更具聆聽衝擊力道的SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭

想換手機的話，該怎麼選擇下一支入手手機？雖然iPhone的市占率高，但似乎也因其獨立且封閉的ios系統及價格高昂因素打消部分消費者想入手的打算。有網友在PTT資訊板發文表示自己身為zenfone 5手機使用者，早已習慣安卓系統，但使用2年多後手機便漸漸出現當機狀況，他也開始萌生想換手機的念頭。

2020-10-06 16:27