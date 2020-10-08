聽新聞
test
0:00 / 0:00
Belkin攜手Devialet打造更具聆聽衝擊力道的SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭
Belkin宣布與提供沉浸聲音體驗的音響業者Devialet合作，推出結合音響、無線充電，以及Google Assistant數位助理服務與多空間播放功能的SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭。
透過與Devialet聲學技術合作，SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭將對應高90dB聲壓級 (SPL)的HI-FI高傳真聲音，同時也能藉由10W輸出的無線充電幫手機補充電力。
而這款智慧喇叭同時也整合Google Assistant數位助理服務，因此也能與家中多數連網裝置互動，另外更可與多組SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭串接，形成多空間播放沉浸體驗。
同時，SOUNDFORM ELITE HI-FI智慧喇叭也結合Devialet「Push-Push」低音喇叭配置，透過抵消震動設計對應深沈且具衝擊力的低音感受。
建議售價則為新台幣12990元，預計在11月開始透過PChome、Yahoo、 Momo、法雅客、三創等指定通路銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言