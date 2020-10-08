realme揭曉多款AIoT裝置 55吋4K智慧電視同步亮相

稍早於印度舉辦的AIoT新品發表會上，realme分別宣布推出55吋電視機種realme smart TV SLED 4K，另外也宣布推出日前在IFA 2020期間公布的360°環景攝影機realme Smart Cam 360°，以及此次揭曉的電動牙刷realme N1 Sonic Electric Toothbrush、智慧插座realme Smart Plug與新款自拍三腳架realme selfie Tripod，並且包含新款行動電源realme 20000mAh Power Bank 2。

配合此次發表會同步揭曉新品，還包含日前已經揭曉的真無線耳機realme Buds Air Pro，以及搭載主動降噪功能的realme Buds Wireless Pro，而此次也揭曉搭載Qualcomm Snapdragon 662處理器的新款手機realme 7i。

其中，55吋電視機種realme smart TV SLED 4K搭載對應108% NTSC廣色域顯示效果的SLED顯示面板，並且內建四組24W擴音喇叭，本身也通過德國萊茵抗藍光認證，並且搭載Android TV 9.0版本作業系統，相容使用Google Play Store服務與Chromecast技術。

而realme也配合新款電視同步推出總計輸出達100W功率的喇叭配件，其中包含60W功率輸出的兩組全音域喇叭與兩組高音喇叭，以及一組40W功率輸出的低音喇叭，藉此讓電視可對應兩倍音量放大效果。

此次同步推出的realme 7i，則搭載Snapdragon 662處理器與支援90Hz畫面更新率的6.5吋LCD螢幕，內建電池電量則達5000mAh，並且配置4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，SIM卡卡槽則可對應兩張SIM卡與單張micro SD記憶卡。相機部分則搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素的微距鏡頭與黑白鏡頭。

另外，realme此次也推出realme 7 Pro Sun Kissed Edition，其中在機身背面採用0.4mm厚度設計的Vegan Micrograin人造皮革，藉此詮釋不同設計風格。

其他新品，還包含日前在IFA 2020期間公布的360°環景攝影機realme Smart Cam 360°，以及真無線耳機realme Buds Air Prom與搭載主動降噪功能的realme Buds Wireless Pro。

為了進一步擴充AIoT物聯網市場布局產品，realme此次也宣布推出新款電動牙刷realme N1 Sonic Electric Toothbrush、智慧插座realme Smart Plug與新款自拍三腳架realme selfie Tripod，並且包含新款行動電源realme 20000mAh Power Bank 2。

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