「可一口氣滾1000行」羅技推出新款滑鼠MX Anywhere 3 張景嵐擔任產品代言
日前公布的新款MX Anywhere 3，今日 (10/7)由羅技宣布引進台灣市場，預計在10月21日透過羅技網路旗艦店，以及羅技即將在台北信義A13快閃旗艦店獨家銷售玫瑰粉配色款式，而石墨灰與珍珠白配色款式則會開放台灣各個通路銷售，預期從10月22日起也會開放玫瑰粉配色款式加入全台通路銷售。
而羅技也宣布將由藝人張景嵐擔任產品代言人，同時也確認MX Anywhere 3在台售價將是新台幣2990元。
MX Anywhere 3同樣隸屬針對辦公室使用的MX Anywhere系列滑鼠，除了回歸第一代產品設計，並且加入最多能與三部裝置連接使用特性，並且藉由羅技Darkfield技術可對應各類表面材質使用滑鼠，而過去在MX Anywhere系列提供的MagSpeed飛梭滾輪設計依然保留，甚至可讓使用者一口氣捲動超過1000行內容。
另外，配合羅技Flow技術，MX Anywhere 3也能讓使用者在不同平台裝置間傳輸檔案，配合本身Easy Switch功能也能快速在不同裝置間切換連接使用，另外也能配合羅技軟體進行按鍵定義客製化
目前MX Anywhere 3相容Windows 10、macOS、Linux、Chrome OS，以及iPadOS作業系統環境使用，甚至對應包含Chrome、Safari、Microsoft Edge等瀏覽器，以及包含Word、Excel和Powerpoint等辦公室應用程式，而Adobe Premiere Pro、Photoshop、Zoom和Microsoft Teams等應用程式也配合MX Anywhere 3輕鬆操作。
電力部分則透過前端USB-C連接埠充電，提供充電1分鐘即可對應3小時使用電量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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