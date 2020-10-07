懂你身體呼吸狀態的Apple Watch series 6開箱 新舊款差在哪？
蘋果日前開放銷售新款Apple Watch series 6與Apple Watch SE後，筆者也取得採不鏽鋼材質、石墨色款式的Apple Watch series 6開箱，並且比較與先前Apple Watch series 5，以及此次推出的新款Apple Watch SE，另外也與維持在市場銷售的Apple Watch series 3比較，來看看哪一款Apple Watch會比較適合自己配戴。
就顏色部分，此次在Apple Watch series 6增加的紅色鋁合金款式，實際上是屬於(PRODUCT)RED，而此次同步推出的藍色鋁合金款式也是新增加配色，藉此讓消費者有更多款式選擇，但依然保留太空灰、玫瑰金與銀色款式。
另外，蘋果依然保留不鏽鋼與鈦金屬材質款式，前者提供銀色、石墨色與金色三款配色，而後者則少了金色選項，至於過往推出的陶瓷錶身設計版本，在此次更新則是取消推出。
血氧量測功能
相比去年的Apple Watch series 5增加心電圖功能，今年推出的Apple Watch series 6除了增加配色選項，額外的改變就是增加血氧濃度量測功能，意味Apple Watch series 6能協助使用者了解在當下的心肺功能表現，例如在進行高強度運動時，可依照個人體能表現適時調整運動方式，而在長時間工作燒腦情況下，其實也會增加大腦耗氧量，因此一旦發現個人體內血氧濃度下降，就可視情況稍作休息。
其實目前血氧量測功能已經在許多智慧穿戴裝置普及使用，原理是透過Apple Watch series 6底部新增加的紅外線發射元件，藉由血管內的紅血球含氧量較高時，更容易吸收紅外線光，若含氧量較低時，則會讓紅外線光穿透的原理進行量測，搭配先前已經在Apple Watch series 5增加的心電圖量測，以及心率驟增或驟減記錄功能，藉此更了解配戴者的身體狀況。
由於正常人的血氧濃度含量應該是在99%以上，但是身體肥胖者或有心臟疾病的人，血氧濃度含量則會較低，而有抽菸習慣的話，則會讓身體血氧濃度含量更低。在進一步了解血氧濃度狀態下，將能讓Apple Watch series 6更進一步針對使用者體能狀態改變做記錄。
至於使用方式，則是先透過手機內的手錶app完成血氧濃度相關設定，接著就能在Apple Watch series 6操作血氧濃度量測功能。依照蘋果說明，將手放置在穩定平面將可獲得最佳量測結果，並且在15秒時間內即可完成量測。
watchOS 7增加洗手計時、睡眠品質監測與更多運動記錄功能
除了在硬體上的更新，蘋果在此次隨著Apple Watch series 6一同釋出正式版本更新的watchOS 7，則是如先前介紹加入因應疫情打造的洗手計時功能，當偵測使用者在洗手時，會自動進入倒數計時模式，讓使用者能確認是否在20秒內確實清洗手部。
此項功能預設為關閉，使用者必須手動開啟「設定」內的「洗手」選項，接下來才會自動啟用。而使用者如果在不到20秒內就停止洗手動作，手錶就會自動建議使用者繼續清洗，甚至使用者也能在洗手畫面選擇開啟「觸覺回饋」，讓使用者透過震動觸覺感受倒數計時，至於在「我的名片」中加入自家地址的話，則可在回到家時自動提醒先將雙手清洗乾淨。
而此次增加的睡眠偵測功能，則會同步將iPhone螢幕亮度降低，並且開啟勿擾功能，當使用者進入睡眠後就會開始記錄睡眠品質，而當隔天起床時間，則會透過手錶震動方式叫醒使用者，避免鈴聲吵醒身旁的人。
至於此次在運動項目識別，則是加入舞蹈、核心訓練、重量訓練，以及紓緩等運動項目，甚至在舞蹈識別增加透過上下垂直加速力道，以及水平橫向與垂直甩動的雙手動作識別，藉此判斷使用者處於HipHop，或是寶萊塢舞蹈動作。
其他部分，則包含增加識別使用者配戴耳機聆聽音樂時間過長，就會自動提醒使用者留意的功能，另外也加入對應iOS 14增加的即時翻譯，以及新版地圖功能增加的單車導航提示項目，並且提供開放第三方業者提供自訂錶面下載使用，以及可將自訂錶面與親友分享使用設計。
版本比較
此次推出的Apple Watch series 6，實際上在外型設計與Apple Watch series 5相差無幾，一樣區分44mm與40mm錶身尺寸設計，並且支援50ATM (水下50公尺)防水等級設計、支援心率量測，以及高心率及低心率通知，另外也均支援跌倒偵測、內建指南針、高度計、噪音監測、內建GPS，而在搭載eSIM版本更對應SOS緊急呼救服務，以及全球緊急電話聯繫功能。
不過，Apple Watch series 6除了加入血量濃度量測功能，螢幕更換上可對應常時顯示的視網膜顯示螢幕，同時採用亮度更高顯示規格，內建處理器也升級為S6，並且加入支援5GHz頻寬的Wi-Fi連接規格，運作效率約比Apple Watch series 5提昇20%，螢幕亮度則增加2.5倍。
而此次同步推出的Apple Watch SE，實際上就是以Apple Watch series 5為基礎打造，同樣搭載與Apple Watch series 6相同顯示面積設計，但並不支援常時顯示設計，僅在配戴者抬起手腕時恢復顯示，內建處理器則是S5規格，同時錶身材質僅提供鋁合金材質，並且區分太空灰、玫瑰金與銀色款式。
除了少了血氧濃度量測，Apple Watch SE基本上都具備Apple Watch series 5相同使用功能，錶帶也能直接使用現行推出配件。
為了讓使用者有更多選擇，蘋果依然維持在市場銷售採用早期螢幕設計的Apple Watch series 3，預期可配合此次在手錶app新增加的家庭設定 (Family Setup)功能，讓家中持有iPhone的成員可以設置另一支Apple Watch，讓家裡的小孩、老人也能方便使用Apple Watch。
應該買哪一款？
以整體設計來看，Apple Watch series 6其實就比Apple Watch series 5增加血氧濃度量測，並且換上S6處理器規格，以及常時顯示的螢幕規格，其餘功能幾乎與Apple Watch series 5相同。而此次同步推出的Apple Watch SE，基本上就是為了取代Apple Watch series 5打造款式。
因此有血氧量測需求，以及可讓螢幕畫面維持恆亮的話，或是希望選擇新款紅色、藍色錶殼配色的話，就挑選Apple Watch series 6，而如果只是希望能有Apple Watch絕大多數功能，但不一定需要血氧量測功能，同時也不考慮新配色的話，哪就可以挑選Apple Watch SE，或是選擇市面上仍維持銷售的Apple Watch series 5庫存機種。
至於只是希望用更親民價格購買Apple Watch，同時也不需要心電圖等功能的話，就可以選擇目前仍在市面維持銷售的Apple Watch series 3。
而如果是為了確認家中小孩或老人身體狀況的話，其實建議選擇Apple Watch series 3，或是搭配Apple Watch SE、Apple Watch series 5額外追蹤心率異常情況，但基本上都能對應跌倒偵測等功能。
新款錶帶「單圈錶環 (Solo Loop)」
這裡同時介紹蘋果今年新增加的單圈錶環配件，區分以抗敏橡膠材質，以及彈性編織線兩種材質，最大特色是錶環上不會有任何錶扣、魔鬼氈固定設計，而是直接透過拉開錶環，將手部套入方式配戴。
由於必須搭配使用者個人手腕尺寸，因此蘋果提供不同方式進行量測，其中包含由直營門市Apple Store的工作人員協助量測，並且在現場讓使用者實際試戴，另一種方式則是透過官網提供下載量測用的錶帶圖像，讓使用者能將圖像列印輸出後，透過比對個人手腕尺寸，確認必須選擇哪一種尺寸。
依照不同規格，蘋果總計在單圈錶環提供1-12號不同尺寸，其中40mm (或38mm)可適用1-9號尺寸，而44mm (42mm)則可適用4-12號尺寸，同時蘋果也建議使用者選擇單圈錶環配件時，最好幅貼個人手腕，因為單圈錶環使用一段時間後，會在持續拉伸使用情況下變鬆，一開始如果沒有選擇較幅貼尺寸的話，之後可能會讓手錶容易在手腕上滑動。
Apple Watch series 6開箱：
Apple Watch SE開箱：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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