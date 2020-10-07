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懂你身體呼吸狀態的Apple Watch series 6開箱 新舊款差在哪？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Apple Watch series 6
▲Apple Watch series 6

蘋果日前開放銷售新款Apple Watch series 6與Apple Watch SE後，筆者也取得採不鏽鋼材質、石墨色款式的Apple Watch series 6開箱，並且比較與先前Apple Watch series 5，以及此次推出的新款Apple Watch SE，另外也與維持在市場銷售的Apple Watch series 3比較，來看看哪一款Apple Watch會比較適合自己配戴。

就顏色部分，此次在Apple Watch series 6增加的紅色鋁合金款式，實際上是屬於(PRODUCT)RED，而此次同步推出的藍色鋁合金款式也是新增加配色，藉此讓消費者有更多款式選擇，但依然保留太空灰、玫瑰金與銀色款式。

另外，蘋果依然保留不鏽鋼與鈦金屬材質款式，前者提供銀色、石墨色與金色三款配色，而後者則少了金色選項，至於過往推出的陶瓷錶身設計版本，在此次更新則是取消推出。

▲此次隨著Apple Watch series 6新增的藍色及紅色鋁合金錶款，其中紅色款更是屬於(PRODUCT)RED
▲此次隨著Apple Watch series 6新增的藍色及紅色鋁合金錶款，其中紅色款更是屬於(PRODUCT)RED

血氧量測功能

相比去年的Apple Watch series 5增加心電圖功能，今年推出的Apple Watch series 6除了增加配色選項，額外的改變就是增加血氧濃度量測功能，意味Apple Watch series 6能協助使用者了解在當下的心肺功能表現，例如在進行高強度運動時，可依照個人體能表現適時調整運動方式，而在長時間工作燒腦情況下，其實也會增加大腦耗氧量，因此一旦發現個人體內血氧濃度下降，就可視情況稍作休息。

其實目前血氧量測功能已經在許多智慧穿戴裝置普及使用，原理是透過Apple Watch series 6底部新增加的紅外線發射元件，藉由血管內的紅血球含氧量較高時，更容易吸收紅外線光，若含氧量較低時，則會讓紅外線光穿透的原理進行量測，搭配先前已經在Apple Watch series 5增加的心電圖量測，以及心率驟增或驟減記錄功能，藉此更了解配戴者的身體狀況。

▲此次主要特色在於增加可在15秒內完成量測的血氧濃度量測功能，但心電圖功能則尚未在台灣地區開放使用，預期還要再等一點時間
▲此次主要特色在於增加可在15秒內完成量測的血氧濃度量測功能，但心電圖功能則尚未在台灣地區開放使用，預期還要再等一點時間

由於正常人的血氧濃度含量應該是在99%以上，但是身體肥胖者或有心臟疾病的人，血氧濃度含量則會較低，而有抽菸習慣的話，則會讓身體血氧濃度含量更低。在進一步了解血氧濃度狀態下，將能讓Apple Watch series 6更進一步針對使用者體能狀態改變做記錄。

至於使用方式，則是先透過手機內的手錶app完成血氧濃度相關設定，接著就能在Apple Watch series 6操作血氧濃度量測功能。依照蘋果說明，將手放置在穩定平面將可獲得最佳量測結果，並且在15秒時間內即可完成量測。

▲此次增加的血氧濃度量測功能
▲此次增加的血氧濃度量測功能

▲可在15秒內完成量測
▲可在15秒內完成量測

▲一般正常情況的血氧濃度會在99%以上，但肥胖或心臟有問題的人，可能會稍微低一點，而有抽菸習慣的話，則會更低
▲一般正常情況的血氧濃度會在99%以上，但肥胖或心臟有問題的人，可能會稍微低一點，而有抽菸習慣的話，則會更低

watchOS 7增加洗手計時、睡眠品質監測與更多運動記錄功能

除了在硬體上的更新，蘋果在此次隨著Apple Watch series 6一同釋出正式版本更新的watchOS 7，則是如先前介紹加入因應疫情打造的洗手計時功能，當偵測使用者在洗手時，會自動進入倒數計時模式，讓使用者能確認是否在20秒內確實清洗手部。

此項功能預設為關閉，使用者必須手動開啟「設定」內的「洗手」選項，接下來才會自動啟用。而使用者如果在不到20秒內就停止洗手動作，手錶就會自動建議使用者繼續清洗，甚至使用者也能在洗手畫面選擇開啟「觸覺回饋」，讓使用者透過震動觸覺感受倒數計時，至於在「我的名片」中加入自家地址的話，則可在回到家時自動提醒先將雙手清洗乾淨。

▲洗手功能會自動提示使用者在20秒內確實將手部搓洗乾淨
▲洗手功能會自動提示使用者在20秒內確實將手部搓洗乾淨

而此次增加的睡眠偵測功能，則會同步將iPhone螢幕亮度降低，並且開啟勿擾功能，當使用者進入睡眠後就會開始記錄睡眠品質，而當隔天起床時間，則會透過手錶震動方式叫醒使用者，避免鈴聲吵醒身旁的人。

▲新版睡眠偵測功能會同步將iPhone螢幕亮度降低，並且開啟勿擾功能，當使用者進入睡眠後就會開始記錄睡眠品質
▲新版睡眠偵測功能會同步將iPhone螢幕亮度降低，並且開啟勿擾功能，當使用者進入睡眠後就會開始記錄睡眠品質

至於此次在運動項目識別，則是加入舞蹈、核心訓練、重量訓練，以及紓緩等運動項目，甚至在舞蹈識別增加透過上下垂直加速力道，以及水平橫向與垂直甩動的雙手動作識別，藉此判斷使用者處於HipHop，或是寶萊塢舞蹈動作。

其他部分，則包含增加識別使用者配戴耳機聆聽音樂時間過長，就會自動提醒使用者留意的功能，另外也加入對應iOS 14增加的即時翻譯，以及新版地圖功能增加的單車導航提示項目，並且提供開放第三方業者提供自訂錶面下載使用，以及可將自訂錶面與親友分享使用設計。

▲加入舞蹈、核心訓練、重量訓練，以及紓緩等運動項目
▲加入舞蹈、核心訓練、重量訓練，以及紓緩等運動項目

版本比較

此次推出的Apple Watch series 6，實際上在外型設計與Apple Watch series 5相差無幾，一樣區分44mm與40mm錶身尺寸設計，並且支援50ATM (水下50公尺)防水等級設計、支援心率量測，以及高心率及低心率通知，另外也均支援跌倒偵測、內建指南針、高度計、噪音監測、內建GPS，而在搭載eSIM版本更對應SOS緊急呼救服務，以及全球緊急電話聯繫功能。

不過，Apple Watch series 6除了加入血量濃度量測功能，螢幕更換上可對應常時顯示的視網膜顯示螢幕，同時採用亮度更高顯示規格，內建處理器也升級為S6，並且加入支援5GHz頻寬的Wi-Fi連接規格，運作效率約比Apple Watch series 5提昇20%，螢幕亮度則增加2.5倍。

▲Apple Watch series 6搭配新版watchOS 7增加諸多功能，而這些功能有不少也會對應Apple Watch SE或Apple Watch series 5等機種使用
▲Apple Watch series 6搭配新版watchOS 7增加諸多功能，而這些功能有不少也會對應Apple Watch SE或Apple Watch series 5等機種使用

而此次同步推出的Apple Watch SE，實際上就是以Apple Watch series 5為基礎打造，同樣搭載與Apple Watch series 6相同顯示面積設計，但並不支援常時顯示設計，僅在配戴者抬起手腕時恢復顯示，內建處理器則是S5規格，同時錶身材質僅提供鋁合金材質，並且區分太空灰、玫瑰金與銀色款式。

除了少了血氧濃度量測，Apple Watch SE基本上都具備Apple Watch series 5相同使用功能，錶帶也能直接使用現行推出配件。

為了讓使用者有更多選擇，蘋果依然維持在市場銷售採用早期螢幕設計的Apple Watch series 3，預期可配合此次在手錶app新增加的家庭設定 (Family Setup)功能，讓家中持有iPhone的成員可以設置另一支Apple Watch，讓家裡的小孩、老人也能方便使用Apple Watch。

▲透過家庭設定讓家中持有iPhone的成員協助家中小孩、老人，或是沒有iPhone的成員設置另一支Apple Watch
▲透過家庭設定讓家中持有iPhone的成員協助家中小孩、老人，或是沒有iPhone的成員設置另一支Apple Watch

▲Apple Watch series 6、Apple Watch SE、Apple Watch series 3規格比較
▲Apple Watch series 6、Apple Watch SE、Apple Watch series 3規格比較

應該買哪一款？

以整體設計來看，Apple Watch series 6其實就比Apple Watch series 5增加血氧濃度量測，並且換上S6處理器規格，以及常時顯示的螢幕規格，其餘功能幾乎與Apple Watch series 5相同。而此次同步推出的Apple Watch SE，基本上就是為了取代Apple Watch series 5打造款式。

因此有血氧量測需求，以及可讓螢幕畫面維持恆亮的話，或是希望選擇新款紅色、藍色錶殼配色的話，就挑選Apple Watch series 6，而如果只是希望能有Apple Watch絕大多數功能，但不一定需要血氧量測功能，同時也不考慮新配色的話，哪就可以挑選Apple Watch SE，或是選擇市面上仍維持銷售的Apple Watch series 5庫存機種。

至於只是希望用更親民價格購買Apple Watch，同時也不需要心電圖等功能的話，就可以選擇目前仍在市面維持銷售的Apple Watch series 3。

而如果是為了確認家中小孩或老人身體狀況的話，其實建議選擇Apple Watch series 3，或是搭配Apple Watch SE、Apple Watch series 5額外追蹤心率異常情況，但基本上都能對應跌倒偵測等功能。

新款錶帶「單圈錶環 (Solo Loop)」

這裡同時介紹蘋果今年新增加的單圈錶環配件，區分以抗敏橡膠材質，以及彈性編織線兩種材質，最大特色是錶環上不會有任何錶扣、魔鬼氈固定設計，而是直接透過拉開錶環，將手部套入方式配戴。

▲新款單圈錶環區分兩種材質
▲新款單圈錶環區分兩種材質

由於必須搭配使用者個人手腕尺寸，因此蘋果提供不同方式進行量測，其中包含由直營門市Apple Store的工作人員協助量測，並且在現場讓使用者實際試戴，另一種方式則是透過官網提供下載量測用的錶帶圖像，讓使用者能將圖像列印輸出後，透過比對個人手腕尺寸，確認必須選擇哪一種尺寸。

依照不同規格，蘋果總計在單圈錶環提供1-12號不同尺寸，其中40mm (或38mm)可適用1-9號尺寸，而44mm (42mm)則可適用4-12號尺寸，同時蘋果也建議使用者選擇單圈錶環配件時，最好幅貼個人手腕，因為單圈錶環使用一段時間後，會在持續拉伸使用情況下變鬆，一開始如果沒有選擇較幅貼尺寸的話，之後可能會讓手錶容易在手腕上滑動。

▲Apple Store目前提供Solo Loop單圈錶環實際量測服務，現場會由工作人員以量尺確認配戴手腕尺寸，並且提供不同材質、尺寸錶帶提供試戴
▲Apple Store目前提供Solo Loop單圈錶環實際量測服務，現場會由工作人員以量尺確認配戴手腕尺寸，並且提供不同材質、尺寸錶帶提供試戴

▲與一般運動錶帶相同材質，但是具備伸縮彈性的Solo Loop單圈錶環
▲與一般運動錶帶相同材質，但是具備伸縮彈性的Solo Loop單圈錶環

▲同樣具備伸縮彈性，但是採用編織材質設計的Solo Loop單圈錶環
▲同樣具備伸縮彈性，但是採用編織材質設計的Solo Loop單圈錶環

▲使用者也能透過蘋果官網下載量尺圖檔，並且透過印表機列印輸出後進行量測
▲使用者也能透過蘋果官網下載量尺圖檔，並且透過印表機列印輸出後進行量測

Apple Watch series 6開箱：

▲Apple Watch series 6原始盒裝
▲Apple Watch series 6原始盒裝

▲包裝方式與Apple Watch series 5相同，外包裝同樣以單張紙材製作，並且能完整包覆內部盒裝
▲包裝方式與Apple Watch series 5相同，外包裝同樣以單張紙材製作，並且能完整包覆內部盒裝

▲Apple Watch series 6實際盒裝高度相對較小
▲Apple Watch series 6實際盒裝高度相對較小

▲盒裝設計與先前Apple Watch series 5相同，但高度明顯減少
▲盒裝設計與先前Apple Watch series 5相同，但高度明顯減少

▲內部盒裝上方一樣印製Apple Watch圖像
▲內部盒裝上方一樣印製Apple Watch圖像

▲Apple Watch series 6盒裝明顯減少一半
▲Apple Watch series 6盒裝明顯減少一半

▲相比去年推出的Apple Watch series 5，今年在Apple Watch series 6盒裝內少了USB充電器，但是依然保留磁吸充電線
▲相比去年推出的Apple Watch series 5，今年在Apple Watch series 6盒裝內少了USB充電器，但是依然保留磁吸充電線

▲Apple Watch series 6盒裝內包裝
▲Apple Watch series 6盒裝內包裝

▲相比去年仍採用絨布材質包覆，Apple Watch series 6則是改以紙材包覆
▲相比去年仍採用絨布材質包覆，Apple Watch series 6則是改以紙材包覆

▲此次開箱版本為石墨色的不鏽鋼材質錶殼，並且搭載eSIM功能，因此在錶冠邊緣有紅圈設計
▲此次開箱版本為石墨色的不鏽鋼材質錶殼，並且搭載eSIM功能，因此在錶冠邊緣有紅圈設計

▲Apple Watch series 6整體設計與Apple Watch series 5相同
▲Apple Watch series 6整體設計與Apple Watch series 5相同

▲Apple Watch series 6背面增加對應血氧濃度量測功能的紅外線發射模組，與Apple Watch series 5明顯不同
▲Apple Watch series 6背面增加對應血氧濃度量測功能的紅外線發射模組，與Apple Watch series 5明顯不同

Apple Watch SE開箱：

▲Apple Watch SE (下)與Apple Watch series 6盒裝比較
▲Apple Watch SE (下)與Apple Watch series 6盒裝比較

▲Apple Watch SE (下)盒裝上的標誌僅以平面印製呈現，與Apple Watch series 6盒裝採用凹刻印製方式不同
▲Apple Watch SE (下)盒裝上的標誌僅以平面印製呈現，與Apple Watch series 6盒裝採用凹刻印製方式不同

▲背面標示方式相近，其中會清楚標示盒裝細節，以及搭配錶帶
▲背面標示方式相近，其中會清楚標示盒裝細節，以及搭配錶帶

▲Apple Watch SE盒裝設計基本上與Apple Watch series 6相同
▲Apple Watch SE盒裝設計基本上與Apple Watch series 6相同

▲盒裝內同樣取消提供USB充電器
▲盒裝內同樣取消提供USB充電器

▲Apple Watch SE原廠包裝採用更精簡紙材設計，與Apple Watch series 6明顯不同
▲Apple Watch SE原廠包裝採用更精簡紙材設計，與Apple Watch series 6明顯不同

▲外觀上沒有太大差別，基本上與Apple Watch series 6之前機種相同，但是在螢幕、處理器規格有差異，同時也未搭載血氧量測功能
▲外觀上沒有太大差別，基本上與Apple Watch series 6之前機種相同，但是在螢幕、處理器規格有差異，同時也未搭載血氧量測功能

▲Apple Watch SE (右)、Apple Watch series 6 (中)與Apple Watch series 5 (左)外觀比較
▲Apple Watch SE (右)、Apple Watch series 6 (中)與Apple Watch series 5 (左)外觀比較

▲Apple Watch SE (右)、Apple Watch series 6 (左)外觀比較
▲Apple Watch SE (右)、Apple Watch series 6 (左)外觀比較

▲Apple Watch SE (右)、Apple Watch series 6 (中)與Apple Watch series 5 (左)背面感應元件比較
▲Apple Watch SE (右)、Apple Watch series 6 (中)與Apple Watch series 5 (左)背面感應元件比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Apple Watch 開箱 watchOS

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蘋果日前開放銷售新款Apple Watch series 6與Apple Watch SE後，筆者也取得採不鏽鋼材質、石墨色款式的Apple Watch series 6開箱，並且比較與先前Apple Watch series 5，以及此次推出的新款Apple Watch SE，另外也與維持在市場銷售的Apple Watch series 3比較，來看看哪一款Apple Watch會比較適合自己配戴。

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