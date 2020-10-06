安卓手機跳槽iPhone SE會順手嗎？ 網提這點硬傷勸三思

想換手機的話，該怎麼選擇下一支入手手機？雖然iPhone的市占率高，但似乎也因其獨立且封閉的ios系統及價格高昂因素打消部分消費者想入手的打算。有網友在PTT資訊板發文表示自己身為zenfone 5手機使用者，早已習慣安卓系統，但使用2年多後手機便漸漸出現當機狀況，他也開始萌生想換手機的念頭。

原PO透露，礙於iPhone的價格高昂，所以以前都不會考慮購買iPhone，但近來新推出的iPhone SE二代的價格不超過2萬元，吸引原PO開始考慮跳槽，除了螢幕真的有點小之外，對他而言幾乎沒別的缺點，原PO也好奇「從安卓手機換到iPhone SE會不會有不順手的地方？」

貼文引起網友熱議，不少網友反而認為小螢幕不算缺點，「這支從一代到二代就是專門給喜歡小螢幕小手機的消費族群」、「一直被說螢幕太小，但它不就主打小螢幕強心臟嗎！」、「小螢幕不代表小尺寸」、「如果不介意操作介面很不一樣可以試試看」。

還有多數網友指出iPhone SE二代的重大缺點，「電池續航力差，勸三思」、「SE就螢幕小、電量少硬傷，這兩點你不介意就可以」、「真的是半天一充」、「電池太小，玩遊戲或看影片有夠痛苦，只推給極輕度使用者」。

許多網友都點破iPhone SE二代「電池續航力差」的缺失，然而過去就有外媒對二代SE電池進行評測，發現是6款手機中表現墊底的。同時進行評測的手機包含iPhone SE二代、iPhone XR、iPhone 11、Pixel 3a、Galaxy S10、Galaxy S10e，其中iPhone SE二代雖具備較好的處理器，可供使用者順暢地玩遊戲及看影片，但同時手機的電量也會迅速消耗，較不適合手機中度及重度使用者。