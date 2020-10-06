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NVIDIA針對工作站使用需求、虛擬化應用推出兩款專業繪圖卡

聯合新聞網 / 楊又肇
NVIDIA A40
NVIDIA A40

在此次同樣以線上形式舉辦的GTC活動中，NVIDIA宣布推出採用Ampere GPU設計的RTX A6000與A40兩款專業繪圖卡，其中前者鎖定專業工作站使用需求打造，後者則是針對虛擬化應用所設計。

而針對專業市場推出新款繪圖卡，同時也填補Ampere GPU在更多專業領域應用布局，並且與個人、超算與雲端應用版圖串接，讓開發者、企業等應用能藉由相同顯示架構打造服務內容。

此次推出的RTX A6000除了採用Ampere GPU設計，更導入第二代RT Cores設計，以及第三代Tensor Cores設計，同時配置48GB容量GDDR6X顯示記憶體，並且可藉由NVLink串接實現總計96GB容量顯示記憶體使用資源，本身同樣以PCIe 4.0連接使用。

而RTX A6000主要針對工作站環境使用設計，採用鼓風扇系統進行主動散熱，預計在今年12月中旬透過特定通路銷售，同時包含BOXX、Dell、HP、聯想等OEM業者也會在明年初推出搭載RTX A6000的工作站機種。

至於與RTX A6000屬於相同設計，但是使用取向不同的A40，基本上將成為T40後繼產品，同樣鎖定虛擬化運算應用設計，並且對應1GB至48GB的虛擬化GPU顯示記憶體配置，以及支援多顯示器、多GPU訊號同步，以及虛擬化工作站 (vDWS)管理應用。

包含Cisco、Dell、富士通、HPE、聯想都會在明年初推出搭載A40的伺服器產品，藉此對應各類虛擬化應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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