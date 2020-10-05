UE推出 可透過光塑型貼和耳道的真無線耳機UE Fits

目前已經屬於羅技旗下子品牌的UE (Ultimate Ears)，稍早宣布可依照使用者耳型提供耳機耳塞客製化塑型的真無線耳機UE Fits。

相較其他品牌藉由聲學原理量測使用者耳內聽感，藉此調整耳機輸出模式，藉此達成符合使用者不同聽感需求目的，UE Fits則是在耳塞部分採用光塑型 (Lightform)技術，藉由搭配UE Fits專屬app操作，可透過耳機內的LED燈讓耳塞依照使用者的耳道進行貼和調整，並且可在60秒內完成塑型。

由於塑型後的耳塞將符合使用者耳道，因此在配戴舒適感、貼和程度，以及整體隔音效果也會相對提昇，並且讓耳機輸出聲音可以完整保留在耳內。比起其他品牌藉由聲學方式確保使用者聽感，顯然UE希望透過耳塞塑型方式，讓使用者能確保更好的耳機使用感受。

而UE Fits本身採用10mm驅動單體發聲，單次充電約可維持8小時左右的使用時間，搭配收納盒充電使用的話，最長約可對應20小時左右連續使用時間，耳機外觀則提供灰色、藍色與紫色三種配色選項。

至於建議售價則是199美元，預計在今年秋季期間推出，目前僅先開放美國市場預購，但預期也會在全球市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》