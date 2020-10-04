OPPO展示首款電視面貌 預期搭載4K解析度、120fps顯示規格

OPPO日前已經宣布將推出旗下首款電視產品，而在稍早對外展示影片中更是直接展示此款電視產品外觀。

從外觀顯示，OPPO首款電視將採用極窄邊框設計，同時也會搭載彈出式的視訊鏡頭，因此沒意外的話，這款電視產品也會強調結合網路視訊應用服務，以及臉部識別應用功能，至於底座則是採用目前多數電視產品採用中央支撐設計，而非以左右兩側支點撐起電視螢幕。

而從此次展示影片對應4K 120fps規格來看，預期OPPO首款電視也會採用4K解析度，並且支援120fps畫面更新率，若從OPPO目前手機產品都已經採用OLED面板，預期首款電視產品也會採用相同面板規格，同時有可能採用LG提供的OLED面板元件。

另外，從先前OPPO已經申請相關檢驗認證資料顯示，OPPO首款電視產品將區分A65U0B00與A55U0B00兩種規格，因此預期螢幕尺寸將會提供65吋與55吋設計。

目前還不確定OPPO預計何時公布新款電視產品細節與上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》