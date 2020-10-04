快訊

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPPO展示首款電視面貌 預期搭載4K解析度、120fps顯示規格

聯合新聞網 / 楊又肇

OPPO日前已經宣布將推出旗下首款電視產品，而在稍早對外展示影片中更是直接展示此款電視產品外觀。

從外觀顯示，OPPO首款電視將採用極窄邊框設計，同時也會搭載彈出式的視訊鏡頭，因此沒意外的話，這款電視產品也會強調結合網路視訊應用服務，以及臉部識別應用功能，至於底座則是採用目前多數電視產品採用中央支撐設計，而非以左右兩側支點撐起電視螢幕。

而從此次展示影片對應4K 120fps規格來看，預期OPPO首款電視也會採用4K解析度，並且支援120fps畫面更新率，若從OPPO目前手機產品都已經採用OLED面板，預期首款電視產品也會採用相同面板規格，同時有可能採用LG提供的OLED面板元件。

另外，從先前OPPO已經申請相關檢驗認證資料顯示，OPPO首款電視產品將區分A65U0B00與A55U0B00兩種規格，因此預期螢幕尺寸將會提供65吋與55吋設計。

目前還不確定OPPO預計何時公布新款電視產品細節與上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

陸系手機品牌拉貨 立積今年拚賺一股本

OPPO終於宣布將推出旗下電視產品 ColorOS 11將釋出、手錶新增心電圖功能

從專利看各大廠智慧眼鏡的最新發展

聯發科雙利多 七外資喊買

相關新聞

MacBook Pro裝上Windows 10 Touch Bar能當第二螢幕了

2016年蘋果推出了帶有Touch Bar的MacBook Pro，Touch Bar的用途口碑兩級分化，有些人覺得很創新，有些人覺得根本沒用。特別是如果你把MacBook Pro買來裝了Windows的話，就根本變成廢物。

比Carbon更輕 聯想推出有史以來最輕的ThinkPad X1 Nano筆電

聯想今日宣布在ThinkPad X1系列加入全新「Nano」名稱機種，並且取代原先的「Carbon」，成為ThinkPad X1系列最輕盈款式機種。此外，今年初在CES 2020展會上展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，則是確定將從即日起開放預購。

OPPO展示首款電視面貌 預期搭載4K解析度、120fps顯示規格

OPPO日前已經宣布將推出旗下首款電視產品，而在稍早對外展示影片中更是直接展示此款電視產品外觀。

微軟揭曉入門定位的Surface Laptop Go 擴展更多使用市場

如近期傳聞，微軟確定推出名為Surface Laptop Go的入門款筆電，比照先前Surface Go系列瞄準小尺寸及平價機種使用需求，讓Surface Laptop系列筆電能涵蓋更多市場，另外也預期以此擴展教育市場布局。

微軟更新Surface Pro X 換上SQ2處理器、增加更多配色選項

除了揭曉Surface Laptop Go，微軟此次也同步揭曉換上新款SQ2處理器的Surface Pro X。

搭配新款Surface裝置使用 微軟同步揭曉多款周邊配件

在此次隨著新款Surface系列更新的配件產品中，微軟分別推出包含可對應三款裝置連接使用的小尺寸鍵盤Designer Compact Keyboard、獨立數字鍵盤Number Pad，以及新款藍牙滑鼠Bluetooth Ergonomic Mouse，另外還有一款對應4K解析度輸出，支援以無線形式使用的顯示轉接器4K Wireless Display Adapter。

小米手錶國際版揭曉 本身為圓形錶面設計的小米手錶Color

此次同步與小米10T系列一同揭曉的小米手錶，實際上就是先前在中國市場推出的小米手錶Color，採用圓形錶面與血氧量測功能，並且對應可長達16天的電力續航表現。

微軟入門等級的Surface Laptop Go 傳將在10月與Surface Pro X 2一同揭曉

相關消息指稱，微軟計畫在美國東岸時間10月1日宣布推出新款中階入門等級的Surface Laptop，代號為「Sparti」，同時尺寸為12.5吋，建議售價將從699美元起跳，並且與升級新款處理器的Surface Pro X 2一同揭曉。

好空氣「戴」著走 LG預告個人用空氣淨化口罩即將登台

先前在IFA 2020推出針對個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，今日 (9/28)由LG預告將會引進台灣市場。

LG證實可翻轉螢幕手機Wing將登台！不再更新G系列、V系列機種

除了預告個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier即將登台，LG今日 (9/28)也預告日前揭曉歸屬於Explorer系列的LG Wing也將進入台灣市場。

蘋果調整退換方案 更換不合尺寸的Solo Loop單圈錶帶更方便了

此次隨著新款Apple Watch Series 6與Apple Watch SE同步推出新款Solo Loop單圈錶帶，由於採用無錶扣與編織帶設計，因此很快也吸引不少消費者關注。但因為採不同尺寸設計，因此消費者必須先量測個人手腕大小，才能正確選購合適長度版本。

亞馬遜更新Echo智慧喇叭系列 換上球狀外型設計

亞馬遜稍早宣布更新多款硬體裝置，其中包含新款Fire TV、Echo裝置，以及新款監控攝影機Ring。

熱門新聞

Facebook特地發文駁斥Netflix的紀錄片《智能社會：進退兩難》

蘋果10/30公布財報 5G版iPhone出貨成焦點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。