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比Carbon更輕 聯想推出有史以來最輕的ThinkPad X1 Nano筆電

聯合新聞網 / 楊又肇

聯想今日宣布在ThinkPad X1系列加入全新「Nano」名稱機種，並且取代原先的「Carbon」，成為ThinkPad X1系列最輕盈款式機種。此外，今年初在CES 2020展會上展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，則是確定將從即日起開放預購。

ThinkPad X1 Nano在外觀設計與Carbon即為相似，但機身採用重新設計的碳纖維材質打造，讓整機重量僅有1.99磅，幾乎等同只有0.9公斤重。

硬體規格部分，則是採用16:10顯示比例與解析度為2160 x 1350顯示螢幕，支援Dolby Vision、HDR顯示效果，搭載Intel第11代處理器，搭載Iris Xe顯示設計，並且整合Thunderbolt 4，同時機身也搭載5G連網功能，因此本身也是一款常時連網筆電。

建議售價則將從1399美元起跳，預計在今年第四季上市。

而先前已經多次展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，聯想則是確認將從即日起開放預訂，最快會在今年第四季開放銷售，建議售價則依然維持先前公布的2499美元。

硬體部分則搭載LG提供顯示比例為4:3、解析度為2048x1536的13.3吋可凹折pOLED面板，並且採用Intel Lakefield處理器，另外則8GB LPDDR4X 4267MHz記憶體，以及USB 3.1 Gen 1 Type-C連接埠與USB 3.1 Gen 2 Type-C連接埠，整機重量則是0.999公斤，同樣也支援5G連網功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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