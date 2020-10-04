聽新聞
test
0:00 / 0:00
比Carbon更輕 聯想推出有史以來最輕的ThinkPad X1 Nano筆電
聯想今日宣布在ThinkPad X1系列加入全新「Nano」名稱機種，並且取代原先的「Carbon」，成為ThinkPad X1系列最輕盈款式機種。此外，今年初在CES 2020展會上展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，則是確定將從即日起開放預購。
ThinkPad X1 Nano在外觀設計與Carbon即為相似，但機身採用重新設計的碳纖維材質打造，讓整機重量僅有1.99磅，幾乎等同只有0.9公斤重。
硬體規格部分，則是採用16:10顯示比例與解析度為2160 x 1350顯示螢幕，支援Dolby Vision、HDR顯示效果，搭載Intel第11代處理器，搭載Iris Xe顯示設計，並且整合Thunderbolt 4，同時機身也搭載5G連網功能，因此本身也是一款常時連網筆電。
建議售價則將從1399美元起跳，預計在今年第四季上市。
而先前已經多次展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，聯想則是確認將從即日起開放預訂，最快會在今年第四季開放銷售，建議售價則依然維持先前公布的2499美元。
硬體部分則搭載LG提供顯示比例為4:3、解析度為2048x1536的13.3吋可凹折pOLED面板，並且採用Intel Lakefield處理器，另外則8GB LPDDR4X 4267MHz記憶體，以及USB 3.1 Gen 1 Type-C連接埠與USB 3.1 Gen 2 Type-C連接埠，整機重量則是0.999公斤，同樣也支援5G連網功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言