MacBook Pro裝上Windows 10 Touch Bar能當第二螢幕了

2016年蘋果推出了帶有Touch Bar的MacBook Pro，Touch Bar的用途口碑兩級分化，有些人覺得很創新，有些人覺得根本沒用。特別是如果你把MacBook Pro買來裝了Windows的話，就根本變成廢物。

去年，有開發者在為MacBook Pro更新了Windows 10操作系統後，發現了將Touch Bar改造為可觸摸任務欄的辦法，至少算是達到了物盡其用，提高了互動效率的辦法。

後來，又有開發者做出了其他的應用辦法。

現在，另一位使用者又貢獻出奇招，Touch Bar直接變成第二螢幕了。

這是利用iBridge Virtual FrameBuffer虛擬驅動程式實現的，不過由於Windows 10不支援顯示高度為60px(2170*60)的顯示器，因此開發者不得不自訂100px高度強行啟用。此外，整個過程還涉及到微軟的Common Class Generic Parent Driver和另一個驅動程式來支援FrameBuffer，以提供高達30FPS的畫面。

值得注意的是，這是一個處於早期開發階段的專案所以無法試用，但我們可能會看到更多的開發者提出其他方法來改進MacBook Touch Bar與Windows 10的想法。

新聞來源：windowslatest

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》