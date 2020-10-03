搭配新款Surface裝置使用 微軟同步揭曉多款周邊配件

在此次隨著新款Surface系列更新的配件產品中，微軟分別推出包含可對應三款裝置連接使用的小尺寸鍵盤Designer Compact Keyboard、獨立數字鍵盤Number Pad，以及新款藍牙滑鼠Bluetooth Ergonomic Mouse，另外還有一款對應4K解析度輸出，支援以無線形式使用的顯示轉接器4K Wireless Display Adapter。

而微軟也不忘介紹目前已經在市場銷售的輕便行動滑鼠Modern Mobile Mouse，標榜可搭配此次推出的Surface Laptop Go、Surface Pro X使用，同時採用相同配色選項。

其中，Designer Compact Keyboard基本上就是將右側數字區按鍵去除，僅保留必要按鍵設計，同樣支援以藍牙與最多三款裝置連接，並且能快速切換對應裝置。至於獨立數字鍵盤則可搭配Designer Compact Keyboard使用，藉此補足使用數字按鍵需求。

此次推出的Bluetooth Ergonomic Mouse則是強調符合人體工學操作，而4K Wireless Display Adapter則是方便使用者透過無線連接方式，將螢幕畫面投放至與此配件連接的螢幕，本身則是透過HDMI輸出畫面，並且透過USB供電運作。

建議售價部分，Designer Compact Keyboard將以69.99美元售價銷售，而獨立數字鍵盤建議售價則是24.99美元，Bluetooth Ergonomic Mouse建議售價為49.99美元，4K Wireless Display Adapter將以69.99美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》