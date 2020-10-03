快訊

川普確診後首現身！登機前往醫院、推特發影片更新動態

微軟更新Surface Pro X 換上SQ2處理器、增加更多配色選項

聯合新聞網 / 楊又肇

除了揭曉Surface Laptop Go，微軟此次也同步揭曉換上新款SQ2處理器的Surface Pro X。

去年推出的Surface Pro X所採用SQ1處理器，實際上就是以Qualcomm Snapdragon 8cx為基礎設計情況推測，此次微軟應用在新款Surface Pro X的SQ2處理器，應該就是基於第二代Snapdragon 8cx處理器設計。

依照微軟說明，換上新處理器的Surface Pro X將比去年推出版本增加2小時左右電池續航表現，最長約可對應15小時使用時間。

而相比去年推出版本，新款Surface Pro X額外增加銀色款式，不再僅提供黑色版本，同時鍵盤保護蓋配件更增加銀色、藍色與紅色選項，一樣提供黑色款式，但連網功能依然僅有提供4G LTE規格，並未跟進提供5G連網設計。

至於整體外觀並未有明顯改變，因此也維持相同操作體驗，至於硬體規格則搭載16GB記憶體與256GB儲存容量，價格更維持與去年相同的1499美元起跳設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 微軟

延伸閱讀

Pixel 5、Pixel 4a 5G版本揭曉 終於加入超廣角鏡頭

微軟新一代Surface產品699美元起跳 和碩、廣達受惠

微軟新品打平價牌 催動廣達、和碩筆電動能

微軟端出雲端遊戲服務 低價搶市

相關新聞

小米手錶國際版揭曉 本身為圓形錶面設計的小米手錶Color

此次同步與小米10T系列一同揭曉的小米手錶，實際上就是先前在中國市場推出的小米手錶Color，採用圓形錶面與血氧量測功能，並且對應可長達16天的電力續航表現。

微軟揭曉入門定位的Surface Laptop Go 擴展更多使用市場

如近期傳聞，微軟確定推出名為Surface Laptop Go的入門款筆電，比照先前Surface Go系列瞄準小尺寸及平價機種使用需求，讓Surface Laptop系列筆電能涵蓋更多市場，另外也預期以此擴展教育市場布局。

微軟更新Surface Pro X 換上SQ2處理器、增加更多配色選項

除了揭曉Surface Laptop Go，微軟此次也同步揭曉換上新款SQ2處理器的Surface Pro X。

搭配新款Surface裝置使用 微軟同步揭曉多款周邊配件

在此次隨著新款Surface系列更新的配件產品中，微軟分別推出包含可對應三款裝置連接使用的小尺寸鍵盤Designer Compact Keyboard、獨立數字鍵盤Number Pad，以及新款藍牙滑鼠Bluetooth Ergonomic Mouse，另外還有一款對應4K解析度輸出，支援以無線形式使用的顯示轉接器4K Wireless Display Adapter。

微軟入門等級的Surface Laptop Go 傳將在10月與Surface Pro X 2一同揭曉

相關消息指稱，微軟計畫在美國東岸時間10月1日宣布推出新款中階入門等級的Surface Laptop，代號為「Sparti」，同時尺寸為12.5吋，建議售價將從699美元起跳，並且與升級新款處理器的Surface Pro X 2一同揭曉。

好空氣「戴」著走 LG預告個人用空氣淨化口罩即將登台

先前在IFA 2020推出針對個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，今日 (9/28)由LG預告將會引進台灣市場。

LG證實可翻轉螢幕手機Wing將登台！不再更新G系列、V系列機種

除了預告個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier即將登台，LG今日 (9/28)也預告日前揭曉歸屬於Explorer系列的LG Wing也將進入台灣市場。

蘋果調整退換方案 更換不合尺寸的Solo Loop單圈錶帶更方便了

此次隨著新款Apple Watch Series 6與Apple Watch SE同步推出新款Solo Loop單圈錶帶，由於採用無錶扣與編織帶設計，因此很快也吸引不少消費者關注。但因為採不同尺寸設計，因此消費者必須先量測個人手腕大小，才能正確選購合適長度版本。

亞馬遜更新Echo智慧喇叭系列 換上球狀外型設計

亞馬遜稍早宣布更新多款硬體裝置，其中包含新款Fire TV、Echo裝置，以及新款監控攝影機Ring。

亞馬遜不到台幣7500元的室內監控無人機 哨兵模式可在家中自動巡邏、回充

亞馬遜今天發佈了一款小型監控無人機，這款 Ring Always Home Cam 監控無人機可以實現全屋巡邏、錄影、以及自動回基座充電，實現全天候的監控。

OPPO終於宣布將推出旗下電視產品 ColorOS 11將釋出、手錶新增心電圖功能

在稍早舉辦的ODC 2020開發者大會中，OPPO揭曉旗下基於Android 11的ColorOS 11，同時也進一步確認旗下電視產品將會在11月正式亮相，更計畫在已經推出的OPPO Watch額外增加支援心電圖功能版本。

加入穿戴裝置市場競爭 vivo終於推出旗下首款智慧型手錶

日前有不少預熱內容之後，vivo終於宣布推出旗下智慧型手錶vivo Watch (跟華碩的vivoWatch不同)，其中分別採用圓形錶面設計，並且提供42mm與46mm兩種尺寸，同樣採用傳統精品錶設計，一樣也支援運動數據與心率、血氧等項目量測。

熱門新聞

這項「黑科技」只有Google做到！Pixel 5 5G旗艦手機4大重點整理

微軟更新Surface Pro X 換上SQ2處理器、增加更多配色選項

Ubisoft釋出《刺客教條：維京紀元》全新故事預告片 踏入英格蘭黑暗時代

Google強調不會放棄Soli雷達技術 可能將Motion Sense應用在物聯網

微軟揭曉入門定位的Surface Laptop Go 擴展更多使用市場

搭配新款Surface裝置使用 微軟同步揭曉多款周邊配件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。