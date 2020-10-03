微軟更新Surface Pro X 換上SQ2處理器、增加更多配色選項

除了揭曉Surface Laptop Go，微軟此次也同步揭曉換上新款SQ2處理器的Surface Pro X。

從去年推出的Surface Pro X所採用SQ1處理器，實際上就是以Qualcomm Snapdragon 8cx為基礎設計情況推測，此次微軟應用在新款Surface Pro X的SQ2處理器，應該就是基於第二代Snapdragon 8cx處理器設計。

依照微軟說明，換上新處理器的Surface Pro X將比去年推出版本增加2小時左右電池續航表現，最長約可對應15小時使用時間。

而相比去年推出版本，新款Surface Pro X額外增加銀色款式，不再僅提供黑色版本，同時鍵盤保護蓋配件更增加銀色、藍色與紅色選項，一樣提供黑色款式，但連網功能依然僅有提供4G LTE規格，並未跟進提供5G連網設計。

至於整體外觀並未有明顯改變，因此也維持相同操作體驗，至於硬體規格則搭載16GB記憶體與256GB儲存容量，價格更維持與去年相同的1499美元起跳設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》