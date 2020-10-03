微軟揭曉入門定位的Surface Laptop Go 擴展更多使用市場
如近期傳聞，微軟確定推出名為Surface Laptop Go的入門款筆電，比照先前Surface Go系列瞄準小尺寸及平價機種使用需求，讓Surface Laptop系列筆電能涵蓋更多市場，另外也預期以此擴展教育市場布局。
整體設計來看，Surface Laptop Go與一般Surface Laptop沒有太大差異，尺寸部分則採用比13.3吋機種更小一點的12.4吋設計，螢幕解析度則是1536 x 1024，並且搭載720P解析度的視訊鏡頭，但無法對應Windows Hello臉部識別應用。
雖然取消支援Windows Hello臉部識別功能，但微軟在Surface Laptop Go的電源按鍵整合指紋辨識器，讓使用者能直接透過指紋識別方式解鎖。
而處理器則採用Intel第10代Core i5等級規格，入門規格採用4GB記憶體與64GB儲存容量，並且提供最高可達16GB，以及最高256GB儲存容量選項，鍵盤則採用標準尺寸，對應1.3mm壓按行程，同時觸控板也採用大尺寸設計，連接埠則提供標準USB-A與USB-C，以及3.5mm耳機孔，並且可透過Wi-Fi 6無線傳出規格連接網路。
充電依然是透過Surface Connect連接埠，內建電池電量可對應13小時左右的續航表現，同時支援1小時可充入80%電量的快充設計。
微軟預計從即日起先在美國市場開放預購Surface Laptop Go，預計會在10月13日開始供貨，而建議售價則從549.99美元起跳，最高售價則是899.99美元，機身分別提供銀色、天藍色與金色三款選項。
而如果沒意外的話，Surface Laptop Go應該也會在日後於台灣市場推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言