微軟揭曉入門定位的Surface Laptop Go 擴展更多使用市場

如近期傳聞，微軟確定推出名為Surface Laptop Go的入門款筆電，比照先前Surface Go系列瞄準小尺寸及平價機種使用需求，讓Surface Laptop系列筆電能涵蓋更多市場，另外也預期以此擴展教育市場布局。

整體設計來看，Surface Laptop Go與一般Surface Laptop沒有太大差異，尺寸部分則採用比13.3吋機種更小一點的12.4吋設計，螢幕解析度則是1536 x 1024，並且搭載720P解析度的視訊鏡頭，但無法對應Windows Hello臉部識別應用。

雖然取消支援Windows Hello臉部識別功能，但微軟在Surface Laptop Go的電源按鍵整合指紋辨識器，讓使用者能直接透過指紋識別方式解鎖。

而處理器則採用Intel第10代Core i5等級規格，入門規格採用4GB記憶體與64GB儲存容量，並且提供最高可達16GB，以及最高256GB儲存容量選項，鍵盤則採用標準尺寸，對應1.3mm壓按行程，同時觸控板也採用大尺寸設計，連接埠則提供標準USB-A與USB-C，以及3.5mm耳機孔，並且可透過Wi-Fi 6無線傳出規格連接網路。

充電依然是透過Surface Connect連接埠，內建電池電量可對應13小時左右的續航表現，同時支援1小時可充入80%電量的快充設計。

微軟預計從即日起先在美國市場開放預購Surface Laptop Go，預計會在10月13日開始供貨，而建議售價則從549.99美元起跳，最高售價則是899.99美元，機身分別提供銀色、天藍色與金色三款選項。

而如果沒意外的話，Surface Laptop Go應該也會在日後於台灣市場推出。

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