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小米手錶國際版揭曉 本身為圓形錶面設計的小米手錶Color

聯合新聞網 / 楊又肇

此次同步與小米10T系列一同揭曉的小米手錶，實際上就是先前在中國市場推出的小米手錶Color，採用圓形錶面與血氧量測功能，並且對應可長達16天的電力續航表現。

小米手錶國際版搭載1.39吋AMOLED螢幕與獨立側邊運動按鈕，讓使用者能隨時進入包含117種模式的運動功能介面。

為了能更全面監控健康，小米手錶國際版配備六種不同的感應元件和GPS，提供心率、血氧濃度和氣壓等關鍵的健康指標和環境資料。

小米手錶國際版採輕薄外型及超長續航力設計，適合長時間的日常使用，只需充電兩個小時，就能提供長達16天續航力。

此外，小米手錶國際版也支援包括提供100多款錶面、遠端遙控相機功能、通知中的表情符號顯示及語音控制等多項熱門功能。

至於建議售價部分，小米手錶國際版將99歐元起跳價格銷售，預計會在近期上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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