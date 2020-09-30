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微軟入門等級的Surface Laptop Go 傳將在10月與Surface Pro X 2一同揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，微軟計畫在美國東岸時間10月1日宣布推出新款中階入門等級的Surface Laptop，代號為「Sparti」，同時尺寸為12.5吋，建議售價將從699美元起跳，並且與升級新款處理器的Surface Pro X 2一同揭曉。

如同微軟過去針對Surface系列機種推出名為Surface Go產品設計，此次預期推出的新款Surface Laptop，將會以Surface Laptop Go為稱，主要填補Surface Laptop系列更入門的使用需求。

在此之前，微軟已經推出對應主流市場需求的13.3吋Surface Laptop，以及滿足高階使用需求的15吋版本，因此選擇再推出新款入門等級機種，將使Surface Laptop傳統筆電使用模式，可以進入更多市場應用。

而就消息指出，此款入門等級Surface Laptop將搭載Intel第10代Core i5-1035G1處理器，並且以10nm製程打造，並未整合Iris Plus顯示元件。另外，微軟有可能取消搭載支援Windows Hello的視訊鏡頭，取而代之的是整合指紋辨識器的電源按鍵，讓使用者依然可透過生物識別方式登入裝置。

另外，微軟也可能宣布針對教育市場推出僅搭載4GB記憶體與64GB儲存容量設計的Surface Laptop Go機種，同時基礎版本將僅搭載S Mode形式、免授權費的Windows 10作業系統，但針對一般市場需求則會提供較大儲存容量規格，以及最高可選擇專業版Windows 10作業系統。

除了新款入門等級Surface Laptop，微軟也傳出準備推出Surface Pro X 2，預計採用以第二版Qualcomm Snapdragon 8cx為基礎，並且換上SQ2名稱的微軟客製化處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 微軟

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