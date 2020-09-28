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LG證實可翻轉螢幕手機Wing將登台！不再更新G系列、V系列機種

聯合新聞網 / 楊又肇
▲台灣LG電子宋益煥董事長手持即將引進台灣的LG Wing
▲台灣LG電子宋益煥董事長手持即將引進台灣的LG Wing

除了預告個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier即將登台，LG今日 (9/28)也預告日前揭曉歸屬於Explorer系列的LG Wing也將進入台灣市場。

而依照LG說明，未來旗下手機產品將不再更新G系列與V系列，因此今年推出的V60 ThinQ將成為V系列最後一款手機產品。未來將會以採用全新設計思維機種的Explorer系列，以及採用既有手機設計思維的Universal系列為主。

以現有公布產品來看，搭載可側翻與手持穩定器模式的Wing就是屬於Explorer系列，而稍早推出的Velvet則會歸屬於Universal系列。

同時，未來LG也會逐漸將手機產品移轉到5G網路規格，但依然會在特定市場提供4G連網手機產品，主要會鎖定入門機種，以及新興市場使用需求，而採用雙螢幕形式的設計也會繼續更新，將會搭配Universal系列機種使用。

至於日前隨著Wing揭曉預告搭載可拉伸增加螢幕的手機，將會歸類在Explorer系列，預期也會引進台灣市場。不過，LG表示還是會看日後市場需求，目前暫時還沒有確定計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG 5G

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