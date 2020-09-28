好空氣「戴」著走 LG預告個人用空氣淨化口罩即將登台
先前在IFA 2020推出針對個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，今日 (9/28)由LG預告將會引進台灣市場。
針對個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，是LG因應今年新型冠狀病毒疫情產生的口罩配戴使用需求打造，強調可長期配戴使用設計，並且讓使用者在配戴時可以毫無負擔地呼吸。
此外，為了讓此款產品能長時間使用，LG強調此款口罩所有元件都採用可更換、回收設計，強調這款口罩可重複使用特性。
依照LG說明，PuriCare Wearable Air Purifier可針對使用者呼吸狀態提供三段速度可調風扇設計，並且在左右兩側配置符合HEPA標準的高效率濾網，同時採用貼和臉部的醫療等級矽膠、方便長期配戴鬆緊帶使用設計，讓使用者在配戴時可以毫無負擔地呼吸。
而為了驅動口罩上的風扇，因此內建一組820mAh電量電池，單次充電約可對應8小時左右使用時間。在不使用時，使用者也能將這款口罩放進具備紫外線消毒的收納盒進行清理，並且進行充電。
跟其他LG產品一樣，PuriCare Wearable Air Purifier也支援與手機app連接，當高效率濾網需要更換時，就會自動跳出提示訊息。
除了引進PuriCare Wearable Air Purifier，LG也同步引進對應PuriCare Wearable Air Purifier的紫外線清潔收納盒，讓使用者能透過紫外線幫PuriCare Wearable Air Purifier消毒，並且透過轉接方式補充電力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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