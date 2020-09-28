蘋果調整退換方案 更換不合尺寸的Solo Loop單圈錶帶更方便了

此次隨著新款Apple Watch Series 6與Apple Watch SE同步推出新款Solo Loop單圈錶帶，由於採用無錶扣與編織帶設計，因此很快也吸引不少消費者關注。但因為採不同尺寸設計，因此消費者必須先量測個人手腕大小，才能正確選購合適長度版本。

若是直接在Apple Store等實體門市選購，或許還有工作人員可以協助量測合適錶帶尺寸，但對於居住較遠地區的消費者，往往就僅能仰賴線上訂購。

不過，若是透過線上訂購的話，消費者就比較難確認自己的手腕適合哪種尺寸的錶帶，因此蘋果也提供可讓消費者下載包含標示錶帶長度的數位檔案，並且透過印表機列印輸出後，直接透過紙張量測手腕對應錶帶長度。

但透過這樣方式，顯然還是有麻煩的情況，例如消費者家中可能不一定會有印表機，同時列印輸出尺寸可能也會因為個人列印設定產生誤差，加上蘋果要求消費者一旦發生尺寸錯誤時，必須將錶帶連同錶身一起寄回，因此也讓不少消費者感到困擾。

因此，在後續調整方案中，蘋果同意讓消費者僅將錶帶寄回交換，甚至部分消費者還額外獲得運動錶帶作為補償。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》