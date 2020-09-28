快訊

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

白色恐怖金龜車：出賣員工「被消失」...德國名車巴西黑歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果調整退換方案 更換不合尺寸的Solo Loop單圈錶帶更方便了

聯合新聞網 / 楊又肇

此次隨著新款Apple Watch Series 6與Apple Watch SE同步推出新款Solo Loop單圈錶帶，由於採用無錶扣與編織帶設計，因此很快也吸引不少消費者關注。但因為採不同尺寸設計，因此消費者必須先量測個人手腕大小，才能正確選購合適長度版本。

若是直接在Apple Store等實體門市選購，或許還有工作人員可以協助量測合適錶帶尺寸，但對於居住較遠地區的消費者，往往就僅能仰賴線上訂購。

不過，若是透過線上訂購的話，消費者就比較難確認自己的手腕適合哪種尺寸的錶帶，因此蘋果也提供可讓消費者下載包含標示錶帶長度的數位檔案，並且透過印表機列印輸出後，直接透過紙張量測手腕對應錶帶長度。

但透過這樣方式，顯然還是有麻煩的情況，例如消費者家中可能不一定會有印表機，同時列印輸出尺寸可能也會因為個人列印設定產生誤差，加上蘋果要求消費者一旦發生尺寸錯誤時，必須將錶帶連同錶身一起寄回，因此也讓不少消費者感到困擾。

因此，在後續調整方案中，蘋果同意讓消費者僅將錶帶寄回交換，甚至部分消費者還額外獲得運動錶帶作為補償。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Apple Watch 智慧手錶 Apple Store

延伸閱讀

要塞英雄與蘋果訴訟將開庭 盼說服法官讓遊戲上架

亞馬遜推串流遊戲服務Luna 巧妙躲過蘋果App Store限制

蘋果收購新創公司Scout FM 預期將擴展Podcast服務市場

稱「疫情影響」 蘋果部分暫停平台30%分潤制度至年底

相關新聞

蘋果調整退換方案 更換不合尺寸的Solo Loop單圈錶帶更方便了

此次隨著新款Apple Watch Series 6與Apple Watch SE同步推出新款Solo Loop單圈錶帶，由於採用無錶扣與編織帶設計，因此很快也吸引不少消費者關注。但因為採不同尺寸設計，因此消費者必須先量測個人手腕大小，才能正確選購合適長度版本。

亞馬遜更新Echo智慧喇叭系列 換上球狀外型設計

亞馬遜稍早宣布更新多款硬體裝置，其中包含新款Fire TV、Echo裝置，以及新款監控攝影機Ring。

亞馬遜不到台幣7500元的室內監控無人機 哨兵模式可在家中自動巡邏、回充

亞馬遜今天發佈了一款小型監控無人機，這款 Ring Always Home Cam 監控無人機可以實現全屋巡邏、錄影、以及自動回基座充電，實現全天候的監控。

OPPO終於宣布將推出旗下電視產品 ColorOS 11將釋出、手錶新增心電圖功能

在稍早舉辦的ODC 2020開發者大會中，OPPO揭曉旗下基於Android 11的ColorOS 11，同時也進一步確認旗下電視產品將會在11月正式亮相，更計畫在已經推出的OPPO Watch額外增加支援心電圖功能版本。

加入穿戴裝置市場競爭 vivo終於推出旗下首款智慧型手錶

日前有不少預熱內容之後，vivo終於宣布推出旗下智慧型手錶vivo Watch (跟華碩的vivoWatch不同)，其中分別採用圓形錶面設計，並且提供42mm與46mm兩種尺寸，同樣採用傳統精品錶設計，一樣也支援運動數據與心率、血氧等項目量測。

2020全新27吋iMac台灣開賣！學生優惠價現省3200元還送AirPods

美國 Apple 公司在今年 8 月最新發布的「2020 全新 27 吋 iMac」今天在台灣正式開賣！全新 27 吋 iMac 售價 NT$57,900 起，學生教職員優惠價NT$54,700，現在購買符合條件的 Mac 優惠組合還送 AirPods，或可選擇升級為 AirPods Pro，活動到 2020 年 10 月 12 日截止。

小米台灣引進多款智慧家庭裝置 更多小愛同學與周邊登場

小米台灣今日 (9/23)透過線上直播形式舉辦智慧家庭新品發表會，宣布將小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play兩款智慧音箱產品帶進台灣市場，並且擴展小愛同學應用產品使用選擇，同時也宣布引進更多智慧燈具產品，例如米家吸頂燈450、米家感應夜燈2 藍牙版、小米光照度感應器，以及搭配智慧燈具使用的Yeelight遙控器，同時也引進同時支援Zigbee、Wi-Fi、藍牙與藍牙Mesh通訊協定的小米多功能網關2。

Bose旗下首款支援降噪功能 真無線耳機QuietComfort Earbuds

Bose稍早宣布推出兩款真無線耳機，分別是搭載降噪功能的QuietComfort Earbuds，以及針對運動需求打造的Sport Earbuds。

Bose接續推出三款Frames系列眼鏡 同樣搭載音樂播放功能

過去推出名為Frames，並且搭載Bose AR系統與內建喇叭設計的眼鏡產品後，Bose雖然已經表明放棄針對擴增實境應用發展，但仍保留此系列產品設計，進而推出包含Tempo、Tenor及Soprano等眼鏡產品，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

全球最輕巧！Sony α7C全片幅隨身機 動靜都好拍

當大部分的攝影功能都可以被高階智慧型手機取代，新款相機更需要強大的設計力與功能性來殺出一條血路。Sony近期發表了α系列...

GoPro HERO9 Black增加1.4吋前置彩色螢幕 更多拍攝功能

不久前正式揭曉的GoPro HERO9 Black，今日 (9/17)也在台灣地區進行展示。

GoPro HERO9新登台 終於有前置彩色自拍螢幕了

GoPro終於聽到全球用戶的心聲了！全新發表的HERO9 Black終於換上全新正面彩色螢幕，多項常用功能也全面升級，包...

熱門新聞

今明限定！Google歡慶22歲 買Pixal 3a現省6,380元

蘋果新款USB-C對Lightning連接線 同樣採用台灣力麗Ecoya環保纖維

不滿高通市場壟斷訴訟結果 美國通訊委員會提出上訴

稱「疫情影響」 蘋果部分暫停平台30%分潤制度至年底

Gmail App底部新增的「視訊會議」選項好煩人 教你怎麼把它移除

3～12歲適用 YouTube Kids兒童專屬App正式在台上線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。