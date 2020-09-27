亞馬遜更新Echo智慧喇叭系列 換上球狀外型設計

亞馬遜稍早宣布更新多款硬體裝置，其中包含新款Fire TV、Echo裝置，以及新款監控攝影機Ring。

新款Fire TV Stick

此次推出的新款Fire TV Stick增加支援Dolby ATMOS全景聲技術，並且整合Alexa數位助理服務，除了支援亞馬遜旗下影音內容服務，並且對應app內容擴充，在價格上更以39.99美元價格吸引更多使用需求。

除此之外，亞馬遜此次更同步推出售價僅29.99美元的Fire TV Stick Lite，同樣支援Alexa數位助理服務，跟Fire TV Stick比較則在遙控器設計少了音量與靜音等電視控制功能，同時處理器效能也相對較低，但依然支援Full HD解析度與HDR播放。

同時，亞馬遜更透露未來將會針對Fire TV操作介面更新，讓使用者能進一步增加個人資訊，並且透過收藏匣整理個人喜愛內容，而新款Fire TV預計會在9月30日開放銷售。

亞馬遜更透露目前Fire TV裝置用戶人數已經超過4000萬人，預期未來將會藉由Fire TV推動更多數位內容使用比例，藉此增加服務營收。

Echo換上全新面貌

此次更新的Echo系列智慧喇叭，則是將外型更改為球狀，並且可藉由AZ1邊緣神經處理器與人工智慧技術提昇語音識別效果，藉此減少錯誤比例。同時，新款Echo也直接整合Echo Plus的智慧家庭功能，因此也讓Echo Plus退出市場銷售。

另外，新款Echo也會加入與Echo Studio一樣的環境掃描功能，藉此讓Echo發出聲音可以有更好表現，同時建議售價僅為99.99美元。而此次同步更新的Echo Dot，同樣也換上球狀外觀，區分一般版本與可顯示時間版本，建議售價分別為49.99美元與59.99美元，另外也推出針對兒童設計的可愛造型版本。

而此次更新的Echo Show 10，則是加入可旋轉底座，讓裝置能在與使用者互動時，持續讓螢幕面向使用者。

新版Ring可進行空拍攝影

新版Ring Always Home Cam則是整合空拍機設計，讓攝影機本身透過自動起降，並且按照規劃飛行途徑在家中繞行，並且在結束繞行後自動返回基座充電。同時，為了確保隱私安全，Ring Always Home Cam回到基座充電時會自動關閉攝影鏡頭。

另外，針對車輛駕駛安全輔助部分，此次也推出名為Car Cam，以及車載警報系統Car Alarm，另外也能配合Car Connect藉由OBD-II介面與車輛連接，並且透過Ring專屬app進行操作，一旦系統檢測有人試圖打開車門，或是偵測車輛有被拖動，甚至被撞等狀況，就會自動通知使用者，並且觸發警報功能。

新款Wi-Fi 6無線路由器Eero 6系列

此次推出的Eero 6系列同樣採用Mesh Wi-Fi架構設計，並且支援Wi-Fi 6規格，分別推出Eero 6與Eero 6 Pro款機種，兩者差異在於對應無線網路覆蓋範圍不同，前者可對應1500平方英呎，而後者則可達1750平方英呎。

兩款無線路由器分別以129.99美元與229.99美元架銷售，預計今年稍晚時候推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》