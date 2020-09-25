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亞馬遜不到台幣7500元的室內監控無人機 哨兵模式可在家中自動巡邏、回充

聯合新聞網 / T客邦

亞馬遜今天發佈了一款小型監控無人機，這款 Ring Always Home Cam 監控無人機可以實現全屋巡邏、錄影、以及自動回基座充電，實現全天候的監控。

平常我們如果擔心家裡的狀況，會在家中安裝網路攝影機來監控屋內。如果屋內有多個地區都讓你覺得不安，那麼你就會購買多個網路攝影機來安裝。然而，事情難免都有萬一，一定總還是有疏漏的地方。

所以亞馬遜旗下的Ring 推出了「Ring Always Home Cam」主動式室內安全攝影機，透過無人機在室內飛行的方式，設定路線定時巡邏，來確保家中的安全沒有死角。

這是照顧家中安全的新方式，可以在你設定的路徑讓巡視，一方面可以輕鬆地查看家中的情況，也可以回顧是否出門前是否忘了關窗或是廚房忘了關掉燒水的瓦斯爐。

當Always Home Cam在飛行的時候，用戶可以直接透過手機上的Ring App，輕鬆地串流影像在手機上來監控。它可拍攝1080P 影片，當家中無人的時候，使用者可以讓他按照預定的路線巡邏拍攝。當巡邏路徑完成後，Ring Always Home Cam 將會自動返回基座充電。

至於價格，一台為250美元，約為台幣7500元。

隱私問題：會有人偷錄你的一舉一動嗎？

有些人會擔心有了這款無人機，是否會被人利用來做成窺看你個人隱私的工具。

官方表示，Always Home Cam在物理設計和使用方式上都將隱私放在首位。設備停放在基座時，攝影鏡頭會被基座刻意設計的隱私裝置阻擋起來，因此不會在你不注意、停靠在基座的時候偷偷錄影，機器被設計成只有在飛行時才能錄影。

此外，Always Home Cam在設計成飛行時一定會有相當音量的嗡嗡聲，這樣就可以清楚地看到鏡頭正在錄製。

Always Home Cam的設置過程也是這個隱私基礎的關鍵。當你透過設置過程，設置好你喜歡的飛行路徑後，你就可以確保Always Home Cam只飛到你想去的地方。它不能被手動控制，確保它只會記錄和看到對你重要的東西。

不妨想像一下，如果有人一口氣買了十幾個，並且設定不同的定期巡邏時間，那麼走進這樣的一間空屋，看到無人機自動飛來飛去，這就已經是科幻電影中的場景了吧！

不過，如果家中有養貓或狗的話，你的無人機應該很快就會被擊沈了吧！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 亞馬遜 無人機 隱私權

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