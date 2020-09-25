2020全新27吋iMac台灣開賣！學生優惠價現省3200元還送AirPods
美國 Apple 公司在今年 8 月最新發布的「2020 全新 27 吋 iMac」今天在台灣正式開賣！全新 27 吋 iMac 售價 NT$57,900 起，學生教職員優惠價NT$54,700，現在購買符合條件的 Mac 優惠組合還送 AirPods，或可選擇升級為 AirPods Pro，活動到 2020 年 10 月 12 日截止。
台灣開賣 27 吋機型 iMac 電腦
2020 年全新 27 吋 iMac 所有機型均配備 SSD、更令人驚豔的 Retina 5K 顯示器，以及更高品質的相機、揚聲器與麥克風。Retina 顯示器支援顯示十億種顏色和 500 尼特亮度，若選配 nano-texture 玻璃，更可將眩光減到最低。27 吋 iMac 儲存裝置可訂製 1TB 融合硬碟、512GB SSD 或 1TB SSD。
台灣全新 27 吋 iMac 3.1GHz 6 核心處理器，Turbo Boost 最高可達 4.5GHz 256GB 儲存空間 Retina 5K 顯示器售價 NT$57,900；3.3GHz 6 核心處理器，Turbo Boost 最高可達 4.8GHz 512GB 儲存空間 Retina 5K 顯示器售價 NT$63,900；3.8GHz 8 核心處理器，Turbo Boost 最高可達 5.0GHz 512GB 儲存空間 Retina 5K 顯示器售價 NT$72,900。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言