2020全新27吋iMac台灣開賣！學生優惠價現省3200元還送AirPods

美國 Apple 公司在今年 8 月最新發布的「2020 全新 27 吋 iMac」今天在台灣正式開賣！全新 27 吋 iMac 售價 NT$57,900 起，學生教職員優惠價NT$54,700，現在購買符合條件的 Mac 優惠組合還送 AirPods，或可選擇升級為 AirPods Pro，活動到 2020 年 10 月 12 日截止。

台灣開賣 27 吋機型 iMac 電腦

2020 年全新 27 吋 iMac 所有機型均配備 SSD、更令人驚豔的 Retina 5K 顯示器，以及更高品質的相機、揚聲器與麥克風。Retina 顯示器支援顯示十億種顏色和 500 尼特亮度，若選配 nano-texture 玻璃，更可將眩光減到最低。27 吋 iMac 儲存裝置可訂製 1TB 融合硬碟、512GB SSD 或 1TB SSD。

台灣全新 27 吋 iMac 3.1GHz 6 核心處理器，Turbo Boost 最高可達 4.5GHz 256GB 儲存空間 Retina 5K 顯示器售價 NT$57,900；3.3GHz 6 核心處理器，Turbo Boost 最高可達 4.8GHz 512GB 儲存空間 Retina 5K 顯示器售價 NT$63,900；3.8GHz 8 核心處理器，Turbo Boost 最高可達 5.0GHz 512GB 儲存空間 Retina 5K 顯示器售價 NT$72,900。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》