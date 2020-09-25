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加入穿戴裝置市場競爭 vivo終於推出旗下首款智慧型手錶

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有不少預熱內容之後，vivo終於宣布推出旗下智慧型手錶vivo Watch (跟華碩的vivoWatch不同)，其中分別採用圓形錶面設計，並且提供42mm與46mm兩種尺寸，同樣採用傳統精品錶設計，一樣也支援運動數據與心率、血氧等項目量測。

依照vivo說明，此款智慧型手錶搭載血氧量測，以及心率、睡眠與壓力數值量測，並且可全天候動態量測卡路里消耗情況，以及自動識別11種運動模式。其他部分則搭載氣壓計、5ATM防水設計，同時也搭載GPS、GLONASS、Galileo與北斗衛星定位系統。

錶面除了區分42mm與46mm，並且採用支援常時顯示的AMOLED螢幕，錶身在按鍵設計也略有不同，同時預設搭配錶帶也有差異，區分真皮錶帶與橡膠錶帶選項。

其他部分則還包含支援數位助理服務連動、訊息推播，以及NFC行動支付功能，而42mm版本的電池電量約可對應9天使用時間，46mm版本則可高達18天左右。

建議售價部分，vivo Watch預計以人民幣1299元起跳價格銷售，將在9月28日開放中國市場銷售，但不確定vivo是否會將此款智慧型手錶帶到其他市場。

而此次推出vivo Watch，更讓vivo在智慧穿戴裝置此款市場布局增加與其他品牌競爭產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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