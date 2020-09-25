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OPPO終於宣布將推出旗下電視產品 ColorOS 11將釋出、手錶新增心電圖功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早舉辦的ODC 2020開發者大會中，OPPO揭曉旗下基於Android 11的ColorOS 11，同時也進一步確認旗下電視產品將會在11月正式亮相，更計畫在已經推出的OPPO Watch額外增加支援心電圖功能版本。

依照OPPO說明，旗下電視產品同樣也是定位為智慧家庭的內容生態入口，意味使用者能更方便透過電視獲取內容。而針對日前已經推出的OPPO Watch，OPPO更確定將會增加支援心電圖功能版本，並且經中國藥監局二類醫療器械註冊認證具備醫療等級功能，預計會在9月28日正式以人民幣2499元價格銷售。

至於此次公布的ColorOS 11，則是針對高畫面更新率螢幕規格調整動畫顯示效果，並且降低延遲情況，另外也加入自製鈴聲、懸浮視窗、雲端密碼備份、多螢幕互連共享等功能，同時也在視覺設計加入提供多種筆觸與圖形設計，以及更多不同強度的暗色顯示模式，甚至可透過演算法針對既有桌布內容重新「創作」。

新版ColorOS 11將可對應Find X2系列、Ace 2系列、Reno 4 Pro 5G系列手機開放限量公測，接下來也會加入更多手機進行測試。

而此次ODC 2020開發者大會期間，OPPO也同強調擴展旗下物聯網生態布局，預期也會比照小米進軍更多智慧家庭或個人應用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 OPPO 電視 智慧手錶

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