小米台灣引進多款智慧家庭裝置 更多小愛同學與周邊登場

小米台灣今日 (9/23)透過線上直播形式舉辦智慧家庭新品發表會，宣布將小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play兩款智慧音箱產品帶進台灣市場，並且擴展小愛同學應用產品使用選擇，同時也宣布引進更多智慧燈具產品，例如米家吸頂燈450、米家感應夜燈2 藍牙版、小米光照度感應器，以及搭配智慧燈具使用的Yeelight遙控器，同時也引進同時支援Zigbee、Wi-Fi、藍牙與藍牙Mesh通訊協定的小米多功能網關2。

此次引進的小米小愛音箱Art與小米小愛音箱Play，同樣對應中文語音互動，並且整合台灣在地應用服務，同時也與小米在台推行連網裝置連動，讓使用者能透過聲控方式操作連網家電，而音樂內容部分也同樣與KKBOX合作。

其中，小米小愛音箱Art以時尚金屬機身搭配極光燈帶，以充滿質感形式設計，並且搭載10531個出音孔，提供如同呼吸般的清透音感，搭配觸控感應式按鍵，輕觸即可喚醒，而機身邊緣設計靈感取自大自然奇景，並且加入北極極光般的視覺感受，邊緣的LED燈珠纖帶更可對應1600萬種漸變流光。

而小米小愛音箱Play則延續小米AI音箱白色簡約外型，同時採用輕巧體積設計，卻能營造飽滿且充滿細節的聲音，更配備高靈敏度麥克風，搭配演算法降低環境噪音干擾，讓使用者能輕易在家中任何位置喚醒音箱。

建議售價部分，小米小愛音箱Art將以新台幣1495元價格銷售，小米小愛音箱Play建議售價則為新台幣595元，兩者預計在9月28日起透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物開賣，而在12月31日前購買小米小愛音箱Art，即可享有三個月KKBOX免費體驗。

此次引進台灣的米家吸頂燈450，則是讓使用者能讓屋內有更舒適、均勻的照明效果，同時外觀採用圓潤纖薄外型，以及僅26mm的薄形邊框設計，搭配ABS光擴散罩讓光亮均勻擴散，行程舒適照明感受，並且能以高達Ra95的顯色指數還原物體原本顏色，更可切換日光與月光兩種照明模式。

其中，日光模式將對應3000lm亮度，可滿足夜間照明需求，而月光模式則可透過舒適暖光讓使用者心情放鬆，另外也能透過三種自定模式，直接以牆面開關進行切換。而米家吸頂燈450也支援米家APP及Apple HomeKit控制，分別對應小愛同學與Siri數位助理服務，透過聲控方式控制燈光。

米家吸頂燈450建議售價為新台幣1795元，同樣會與售價新台幣195元的Yeelight遙控器在9月28日起透過小米商城mi.com、小米台灣實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物開賣。

而米家感應夜燈2 藍牙版則可將智慧燈具、人體感應器與光線感應器結合，具備120度超大感應角度以及0至6公尺的感應距離，在黑暗中也能感應用戶移動，並且自動將燈點亮。

在最高2800K的暖黃色燈光中，除了讓夜晚的輔助照明柔和舒適且不閃爍，更可在米家APP調節亮度與感應亮燈時長，本身同時以磁吸式結構設計底座，不僅可360度自由旋轉，無論是放置在櫃子上或用底座背膠黏貼於牆面等不同角落，均可按照不同的角度放置。

配合感應與藍牙連動，米家感應夜燈2 藍牙版也能進一步與其他米家智慧家庭裝置連動，建議售價則是新台幣295元，而此次搭配推出的小米多功能網關2，建議售價則是新台幣595元。

配合此次中秋節，小米台灣將從9月28日起至10月4日推出「小米中秋節 HIGH購好禮」活動，針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》