快訊

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米台灣引進多款智慧家庭裝置 更多小愛同學與周邊登場

聯合新聞網 / 楊又肇

小米台灣今日 (9/23)透過線上直播形式舉辦智慧家庭新品發表會，宣布將小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play兩款智慧音箱產品帶進台灣市場，並且擴展小愛同學應用產品使用選擇，同時也宣布引進更多智慧燈具產品，例如米家吸頂燈450、米家感應夜燈2 藍牙版、小米光照度感應器，以及搭配智慧燈具使用的Yeelight遙控器，同時也引進同時支援Zigbee、Wi-Fi、藍牙與藍牙Mesh通訊協定的小米多功能網關2。

此次引進的小米小愛音箱Art與小米小愛音箱Play，同樣對應中文語音互動，並且整合台灣在地應用服務，同時也與小米在台推行連網裝置連動，讓使用者能透過聲控方式操作連網家電，而音樂內容部分也同樣與KKBOX合作。

其中，小米小愛音箱Art以時尚金屬機身搭配極光燈帶，以充滿質感形式設計，並且搭載10531個出音孔，提供如同呼吸般的清透音感，搭配觸控感應式按鍵，輕觸即可喚醒，而機身邊緣設計靈感取自大自然奇景，並且加入北極極光般的視覺感受，邊緣的LED燈珠纖帶更可對應1600萬種漸變流光。

而小米小愛音箱Play則延續小米AI音箱白色簡約外型，同時採用輕巧體積設計，卻能營造飽滿且充滿細節的聲音，更配備高靈敏度麥克風，搭配演算法降低環境噪音干擾，讓使用者能輕易在家中任何位置喚醒音箱。

建議售價部分，小米小愛音箱Art將以新台幣1495元價格銷售，小米小愛音箱Play建議售價則為新台幣595元，兩者預計在9月28日起透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物開賣，而在12月31日前購買小米小愛音箱Art，即可享有三個月KKBOX免費體驗。

此次引進台灣的米家吸頂燈450，則是讓使用者能讓屋內有更舒適、均勻的照明效果，同時外觀採用圓潤纖薄外型，以及僅26mm的薄形邊框設計，搭配ABS光擴散罩讓光亮均勻擴散，行程舒適照明感受，並且能以高達Ra95的顯色指數還原物體原本顏色，更可切換日光與月光兩種照明模式。

其中，日光模式將對應3000lm亮度，可滿足夜間照明需求，而月光模式則可透過舒適暖光讓使用者心情放鬆，另外也能透過三種自定模式，直接以牆面開關進行切換。而米家吸頂燈450也支援米家APP及Apple HomeKit控制，分別對應小愛同學與Siri數位助理服務，透過聲控方式控制燈光。

米家吸頂燈450建議售價為新台幣1795元，同樣會與售價新台幣195元的Yeelight遙控器在9月28日起透過小米商城mi.com、小米台灣實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物開賣。

而米家感應夜燈2 藍牙版則可將智慧燈具、人體感應器與光線感應器結合，具備120度超大感應角度以及0至6公尺的感應距離，在黑暗中也能感應用戶移動，並且自動將燈點亮。

在最高2800K的暖黃色燈光中，除了讓夜晚的輔助照明柔和舒適且不閃爍，更可在米家APP調節亮度與感應亮燈時長，本身同時以磁吸式結構設計底座，不僅可360度自由旋轉，無論是放置在櫃子上或用底座背膠黏貼於牆面等不同角落，均可按照不同的角度放置。

配合感應與藍牙連動，米家感應夜燈2 藍牙版也能進一步與其他米家智慧家庭裝置連動，建議售價則是新台幣295元，而此次搭配推出的小米多功能網關2，建議售價則是新台幣595元。

配合此次中秋節，小米台灣將從9月28日起至10月4日推出「小米中秋節 HIGH購好禮」活動，針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

延伸閱讀

小米推AIoT新品 英業達沾光

Qualcomm揭曉Snapdragon 750G 5G處理器 首波應用產品預計年底問世

兒販毒遭判33年 慈母走出絕望金門飛來台只為見一面

高通再推7系列5G晶片 獲小米採用

相關新聞

小米台灣引進多款智慧家庭裝置 更多小愛同學與周邊登場

小米台灣今日 (9/23)透過線上直播形式舉辦智慧家庭新品發表會，宣布將小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play兩款智慧音箱產品帶進台灣市場，並且擴展小愛同學應用產品使用選擇，同時也宣布引進更多智慧燈具產品，例如米家吸頂燈450、米家感應夜燈2 藍牙版、小米光照度感應器，以及搭配智慧燈具使用的Yeelight遙控器，同時也引進同時支援Zigbee、Wi-Fi、藍牙與藍牙Mesh通訊協定的小米多功能網關2。

Bose旗下首款支援降噪功能 真無線耳機QuietComfort Earbuds

Bose稍早宣布推出兩款真無線耳機，分別是搭載降噪功能的QuietComfort Earbuds，以及針對運動需求打造的Sport Earbuds。

Bose接續推出三款Frames系列眼鏡 同樣搭載音樂播放功能

過去推出名為Frames，並且搭載Bose AR系統與內建喇叭設計的眼鏡產品後，Bose雖然已經表明放棄針對擴增實境應用發展，但仍保留此系列產品設計，進而推出包含Tempo、Tenor及Soprano等眼鏡產品，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

全球最輕巧！Sony α7C全片幅隨身機 動靜都好拍

當大部分的攝影功能都可以被高階智慧型手機取代，新款相機更需要強大的設計力與功能性來殺出一條血路。Sony近期發表了α系列...

GoPro HERO9 Black增加1.4吋前置彩色螢幕 更多拍攝功能

不久前正式揭曉的GoPro HERO9 Black，今日 (9/17)也在台灣地區進行展示。

GoPro HERO9新登台 終於有前置彩色自拍螢幕了

GoPro終於聽到全球用戶的心聲了！全新發表的HERO9 Black終於換上全新正面彩色螢幕，多項常用功能也全面升級，包...

GoPro Hero 9 Black實機上手玩！前置彩色螢幕、支援 5K 錄影、還有超強的地平線修正

有看過莫娜文章的獺友應該都知道莫娜是 GoPro 鐵粉吧哈哈，去年 GoPro Hero 8 Black 推出時我超心動的，但卡在自己的第七代剛買不到一年，就沒有下手了，所以我非常期待新一代的 GoPro Hero 9 Black，這次有機會在發表會前上手玩，覺得超開心的！我很喜歡 GoPro Hero 9 Black 的前置螢幕跟全新的地平線修正技術，另外縮時攝影還能秒切換模式錄製聲音，連包裝都大改版，這次升級真的超有感

GoPro HERO9加入前後螢幕設計 電池續航更久售價新台幣16800元

先前就有不少消息提前曝光的GoPro HERO9 Black，本身確實在前面搭載1.4吋彩色螢幕，讓使用者能更方便自拍，同時也讓機身稍微增加，並且在機身背面搭載2.27吋螢幕，本身更搭配增加為1720mAh容量電池，讓電池續航時間延長30%。

通過NCC認證 小米將在台引進65吋LED電視產品

台灣NCC認證資料中，顯示台灣小米已經申請以「小米智慧顯示器」名義檢驗產品，同時從型號為「L65M5-5ASP」判斷的話，此款新品就是日前已經在海外市場銷售的小米電視4S 65吋版本。

搭載三風扇設計 AMD公布Radeon RX 6000系列顯示卡公版外觀

日前確認將在10月8日與28日分別揭曉新款Zen 3架構應用產品，以及採用RDNA 2顯示架構設計產品後，AMD也透過官方Twitter揭曉預計推出的Radeon RX 6000系列顯示卡公版設計，同時也透過《要塞英雄 (Fortnite)》宣傳新款顯示卡。

α7c外觀動眼看 進一步簡化機身設計的「α7 III」

稍早正式揭曉旗下最小尺寸全片幅相機α7c實際外觀後，Sony很快地也在台灣地區公布此款新機將從即日起開放預購，並且預計在10月上旬開放銷售，相比日本地區要等到9月18日上午10點才開始開放預購，同時上市時間也訂在10月23日，顯然台灣地區將會以更快速度讓α7c進入市場銷售。

真「賠錢貨」？WD被爆出特定5400rpm的硬碟 實際轉速竟是7200rpm

一般來說，硬碟的轉速越快，讀取速度越快，價格往往就賣得比較高。不過，最近有網友發現WD竟然做了「賠錢貨」，認為WD市面上販售特定的8TB 5400rpm硬碟，轉速實際上是7200rpm。

熱門新聞

Qualcomm揭曉Snapdragon 750G 5G處理器 首波應用產品預計年底問世

台灣大寬頻花蓮新服務 NCC啟動調查是否違法

索尼互動娛樂總裁：業者不應該將最新遊戲放進訂閱服務

華碩促銷新手機 拚Android高階龍頭

小米台灣引進多款智慧家庭裝置 更多小愛同學與周邊登場

微軟與Qualcomm合作App Assure開發項目 將更多app帶到Arm架構Windows PC

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。