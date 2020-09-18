快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Bose接續推出三款Frames系列眼鏡 同樣搭載音樂播放功能

聯合新聞網 / 楊又肇

過去推出名為Frames，並且搭載Bose AR系統與內建喇叭設計的眼鏡產品後，Bose雖然已經表明放棄針對擴增實境應用發展，但仍保留此系列產品設計，進而推出包含Tempo、Tenor及Soprano等眼鏡產品，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

以Tempo為稱的Frames眼鏡產品是以運動眼鏡為基礎，並且採用熱塑材質TR90製作，提供可在極端環境下使用特性，並且針對運動配戴需求增加止滑鼻墊設計，同時鏡片也採用抗光設計，藉此降低眼睛受強光影情況。

而內建喇叭則採用22mm單體設計，能在時速40公里速度下維持可聆聽音樂狀態，並且對應低頻表現，以及支援抗風噪與環境雜音的麥克風設計，本身則是以USB-C連接埠進行充電，電力可使用時間約為8小時，同時可透過支援觸控操作的鏡架調整播放音量。

除了基本可選鏡片，Bose還額外提供可降低光亮的Road Orange，以及可在強光下提高對比是覺得Trail Blue，並且針對黃昏、低光環境提高視覺的Twilight Yellow等鏡片選項。

至於此次推出的Tenor與Soprano，則是延續先前推出的Alto與Rondo設計，分別採用方框與圓框鏡架設計，兩者均搭載16mm發聲單體，以及5.5小時的播放電力使用時間。

其中，Tenor比較偏向男性使用設計，而Soprano則是鎖定女性使用需求，因此兩者預設搭載鏡片選擇也稍有不同，Tenor可選擇藍色或銀色色澤鏡片，Soprano分別提供玫瑰金與漸變紫色鏡片選項。

至於建議售價部分，新款Frames將以250美元起跳價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 智慧眼鏡

延伸閱讀

驚人！超厚2800度鏡片看過嗎？ 網驚呆：可以防彈吧

RIMOWA戴上「有色鏡片」看世界 MYKITA搭載劃時代科技既防曬又抗老

常見太陽眼鏡分3種 選錯護眼無效反傷眼

PleasantExist進駐信義區 推出搶眼彩虹色太陽眼鏡

相關新聞

Bose旗下首款支援降噪功能 真無線耳機QuietComfort Earbuds

Bose稍早宣布推出兩款真無線耳機，分別是搭載降噪功能的QuietComfort Earbuds，以及針對運動需求打造的Sport Earbuds。

Bose接續推出三款Frames系列眼鏡 同樣搭載音樂播放功能

過去推出名為Frames，並且搭載Bose AR系統與內建喇叭設計的眼鏡產品後，Bose雖然已經表明放棄針對擴增實境應用發展，但仍保留此系列產品設計，進而推出包含Tempo、Tenor及Soprano等眼鏡產品，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

全球最輕巧！Sony α7C全片幅隨身機 動靜都好拍

當大部分的攝影功能都可以被高階智慧型手機取代，新款相機更需要強大的設計力與功能性來殺出一條血路。Sony近期發表了α系列...

GoPro HERO9 Black增加1.4吋前置彩色螢幕 更多拍攝功能

不久前正式揭曉的GoPro HERO9 Black，今日 (9/17)也在台灣地區進行展示。

熱門新聞

PS5預購秒殺！他看旁高中生「無動於衷」感嘆 網曝殘酷原因

臉書隱私爭議又一樁！美IG用戶控告臉書 擅用鏡頭監控

電商搶上市保護貼 洩露蘋果可能推出iPhone SE Plus

LINE POINTS點數抵用券上線 主打三大好處

台灣大推5G指定專案 Apple Watch零元帶回家

LINE Pay推LINE POINTS點數抵用券 結合線上到線下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。