Bose接續推出三款Frames系列眼鏡 同樣搭載音樂播放功能

過去推出名為Frames，並且搭載Bose AR系統與內建喇叭設計的眼鏡產品後，Bose雖然已經表明放棄針對擴增實境應用發展，但仍保留此系列產品設計，進而推出包含Tempo、Tenor及Soprano等眼鏡產品，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

以Tempo為稱的Frames眼鏡產品是以運動眼鏡為基礎，並且採用熱塑材質TR90製作，提供可在極端環境下使用特性，並且針對運動配戴需求增加止滑鼻墊設計，同時鏡片也採用抗光設計，藉此降低眼睛受強光影情況。

而內建喇叭則採用22mm單體設計，能在時速40公里速度下維持可聆聽音樂狀態，並且對應低頻表現，以及支援抗風噪與環境雜音的麥克風設計，本身則是以USB-C連接埠進行充電，電力可使用時間約為8小時，同時可透過支援觸控操作的鏡架調整播放音量。

除了基本可選鏡片，Bose還額外提供可降低光亮的Road Orange，以及可在強光下提高對比是覺得Trail Blue，並且針對黃昏、低光環境提高視覺的Twilight Yellow等鏡片選項。

至於此次推出的Tenor與Soprano，則是延續先前推出的Alto與Rondo設計，分別採用方框與圓框鏡架設計，兩者均搭載16mm發聲單體，以及5.5小時的播放電力使用時間。

其中，Tenor比較偏向男性使用設計，而Soprano則是鎖定女性使用需求，因此兩者預設搭載鏡片選擇也稍有不同，Tenor可選擇藍色或銀色色澤鏡片，Soprano分別提供玫瑰金與漸變紫色鏡片選項。

至於建議售價部分，新款Frames將以250美元起跳價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》