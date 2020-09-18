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Bose旗下首款支援降噪功能 真無線耳機QuietComfort Earbuds

聯合新聞網 / 楊又肇

Bose稍早宣布推出兩款真無線耳機，分別是搭載降噪功能的QuietComfort Earbuds，以及針對運動需求打造的Sport Earbuds。

其實在去年更新搭載降噪功能的全罩式耳機Noise Cancelling Headphone 700時，Bose便提及將推出以Noise Cancelling Earbuds 700，以及 和Sport 500為稱的兩款真無線耳機。

不過此次發表時，則是將兩款真無線耳機使用名稱做了調整，將前者重新加上QuietComfort品牌名稱，並且去除數字命名方式，而後者同樣把數字名稱去除，顯然是為了讓消費者能更容易識別產品及使用定位。

在QuietComfort Earbuds中，Bose採用多重麥克風、旗下主動降噪晶片與演算法技術，讓耳機能在不到千分之一秒內就能完成降噪處理，並且配合StayHear Max入耳式耳塞讓耳道更為密合，確保外部噪音不會產生影響，強調可對應高達11級的降噪效果。

而使用者依然可透過app調整降噪模式，依照使用需求讓耳機切換不同降噪效果，而耳機本身可對應6小時左右電力，搭配充電盒則可額外提供12小時電力時間。

至於針對運動需求打造的Sport Earbuds，本身並未跟進搭載降噪功能，但也同樣搭載StayHear Max入耳式耳塞，並且可配合耳骨架輔助配戴時的固定效果，本身則支援IPX4等級防水效果，並且對應5小時的電力使用時間，搭配充電盒則可額外提供10小時電力使用時間。

建議售價部分，QuietComfort Earbuds將以280美元價格銷售，分別提供黑色與白色款式，而Sport Earbuds則以180美元價格銷售，提供黑色、白色與藍色款式，兩款真無線耳機都會在9月29日於美國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音 品牌 真無線藍牙耳機

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