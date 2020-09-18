GoPro HERO9 Black增加1.4吋前置彩色螢幕 更多拍攝功能

不久前正式揭曉的GoPro HERO9 Black，今日 (9/17)也在台灣地區進行展示。

此次推出的GoPro HERO9 Black，透過在前面搭載1.4吋彩色螢幕，讓使用者能透過更方便自拍，而因應電池容量增加為1720mAh，讓電池續航時間延長30%，因此機身相比GoPro HERO8 Black體型也會增加。

機身背面則維持搭載2.27吋觸控螢幕，讓使用者能透過直覺觸控、滑動手勢操作，但針對潮溼、下雨等環境依然保留實體按鍵操作按鍵。前端螢幕除了能切換兩種拍攝廣角，同時也能選擇切換傳統狀態顯示介面，或是關閉節省電力損耗。

▲前面搭載1.4吋彩色螢幕，讓使用者能透過更方便自拍

▲前方螢幕可透過背後觸控螢幕操作切換顯示模式

▲針對潮溼、下雨等環境依然保留實體按鍵操作按鍵

▲此次鏡頭採可拆換設計

▲搭載2.27吋觸控螢幕，讓使用者能透過直覺觸控、滑動手勢操作

而隨著機身體積增加，GoPro HERO9 Black整體重量也增加32公克，而感光元件則是提昇至2360萬畫素，並且支援高達5K@30fps規格影片，另外也提供4K@60fps與2.7K@240fps錄影規格，而先前加入的HyperSmooth、TimeWarp拍攝功能也會升級，並且增加更多拍攝速度選項。

▲整體重量增加32公克，而感光元件則是提昇至2360萬畫素，並且支援高達5K@30fps規格影片，另外也提供4K@60fps與2.7K@240fps錄影規格

此次新增加功能，則包含可在指定時間內自動啟動錄影功能的Scheduled Capture拍攝功能，以及可依照指定時間中斷錄影的Duration Capture拍攝功能，針對隨手拍攝錄影需求更增加名為HindSight，並且能自動記錄實際按下錄影鍵的幾秒前影像

依照GoPro方面解釋，此次加入Scheduled Capture及Duration Capture拍攝功能，最主要是讓使用者能設置指定時間拍攝諸如日出、日落，或是特定縮時記錄場景，而HindSight功能也確實類似Sony特定款式手機可在實際錄影拍攝前自動預錄幾秒長度影片，並且在使用者實際按下快門時，即可將先前預錄內容儲存。

GoPro HERO9 Black在台灣地區建議售價為新台幣16800元，而可讓相機穩定拍攝的GoPro MAX鏡頭模組配件建議售價則為新台幣19600元。

▲新版盒裝慧直接以收納盒放置所有配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》