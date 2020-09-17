GoPro Hero 9 Black實機上手玩！前置彩色螢幕、支援 5K 錄影、還有超強的地平線修正

我 要！

有看過莫娜文章的獺友應該都知道莫娜是 GoPro 鐵粉吧哈哈，去年 GoPro Hero 8 Black 推出時我超心動的，但卡在自己的第七代剛買不到一年，就沒有下手了，所以我非常期待新一代的 GoPro Hero 9 Black，這次有機會在發表會前上手玩，覺得超開心的！我很喜歡 GoPro Hero 9 Black 的前置螢幕跟全新的地平線修正技術，另外縮時攝影還能秒切換模式錄製聲音，連包裝都大改版，這次升級真的超有感

更環保的包裝

有買過 GoPro 運動相機的玩家，拆包裝的時候應該都跟我一樣有點困擾吧，就是原本罩著相機的透明塑膠殼，丟也不是、不丟也不是，這次 GoPro Hero 9 Black 採用更環保的包裝，直接給你一個收納包！（以前收納包還要另外購買）而且材質挺不錯的，空間蠻大的，放其它的配件跟延伸桿也綽綽有餘

打開盒子後可以看到 GoPro Hero 9 Black、USB Type C 充電線、固定座、手轉螺絲、說明書等躺在裡頭

機身長這樣

GoPro Hero 9 Black 迎來了很多人敲碗的前置螢幕，大小為 1.4 英吋，方便大家自拍時可以確認畫面，我覺得超加分的！而且前螢幕也能夠看到現在的拍攝模式、電量、規格，資訊量充足

▼開機時前螢幕還會出現 9 的 LOGO

主螢幕尺寸變成 2.27 英寸，比前一代大了 16%，莫娜覺得操作上手指能控制的範圍更大也更靈敏了

主螢幕變大，機身也變大了，為的是容納更大的電池，第七、八代的電池容量都是 1220 mAh，新一代的相機電池則是 1720 mAh，要注意的是 GoPro Hero 9 Black 的電池跟前幾代都是無法共用的。這裡放上第八代跟第九代給大家比較一下

▼（由左至右）第九代、第八代、第七代，一代比一代大的概念

外觀上 GoPro Hero 9 Black 的側邊還多了一個排水孔，可以解決積水的問題

另外玩家們應該會覺得很棒的地方是，GoPro Hero 9 Black 終於可以換鏡頭蓋了！不管是換濾鏡還是未來維修上都更加友善了

介面改善

除了外觀的新亮點，GoPro Hero 9 Black 的介面跟功能也做了很多提升，首先來看看介面，以前都會覺得在小小的機身裡，要找到各個功能是件很麻煩的事情，例如連線，這次 GoPro Hero 9 Black 把連線獨立出一個介面，這樣以後要連線手機或其他裝置就更方便了

拍攝規格升級

GoPro Hero 9 Black 這次帶著更好的拍攝規格亮相，最高可支援 5K/30P 錄影，讓成品放大也能保留細節，而且這次的感應器也提升到 2360 萬像素

地平線修正

拍攝功能上這次新增了全線性的地平線修正技術，就算運鏡的角度多變，也能夠讓拍攝中的主體跟畫面維持完美的水平

這次還有個我很喜歡的新功能，就是可以在縮時或慢動作錄影時，隨時切換回一般模式，還可以錄聲音！像是今天去爬山，爬山的過程我用了縮時攝影，當我走到某個觀景平台時，這時候就能直接按模式鈕切換成一般模式，直接講話分享看風景的心情或介紹景點，講完話後再按一次就可以切換回縮時或慢動作錄影，繼續我的路程。我覺得這樣超方便的，尤其是有在拍影片、Vlog 的人，這功能可以幫助你減少許多後續後製的時間

另外 GoPro Hero 9 Black 也新增了 LiveBurst 實況照片，可以錄下拍攝前後 1.5 秒所發生的畫面，有點類似於 iPhone 的 Live Photo，除此之外還有預錄拍攝，可以幫你拍下還沒按下相機前的 30 秒畫面，讓玩家不錯過任何精采的畫面

GoPro Hero 9 Black 這次也能夠設定排程拍攝，讓你預先安排拍攝時間，時間到了自動開機錄製影像，並自動結束

上手體驗完之後，莫娜已經掐緊我的荷包準備要預購啦！GoPro Hero 9 Black 規格、功能升級有感之外，還多了一個收納盒，我覺得還是非常划算的！不過要考慮的點大概就只有以前搭配買的配件幾乎不能使用了，需要重新再更新一波，包含像是第八代的媒體模組，都無法跟 GoPro Hero 9 Black 共用，新一代在未來也會推出專屬配件。不知道大家對於新一代的 GoPro 相機有什麼感想呢？

GoPro 官方工作人員說，新一代的相機可是集結了眾多玩家建議後的改良之作呢！期待我之後能有更詳細的評測，讓大家知道我到底喜歡它什麼！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》