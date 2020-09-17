快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GoPro Hero 9 Black實機上手玩！前置彩色螢幕、支援 5K 錄影、還有超強的地平線修正

聯合新聞網 / 電獺少女

我 要！

有看過莫娜文章的獺友應該都知道莫娜是 GoPro 鐵粉吧哈哈，去年 GoPro Hero 8 Black 推出時我超心動的，但卡在自己的第七代剛買不到一年，就沒有下手了，所以我非常期待新一代的 GoPro Hero 9 Black，這次有機會在發表會前上手玩，覺得超開心的！我很喜歡 GoPro Hero 9 Black 的前置螢幕跟全新的地平線修正技術，另外縮時攝影還能秒切換模式錄製聲音，連包裝都大改版，這次升級真的超有感

更環保的包裝

有買過 GoPro 運動相機的玩家，拆包裝的時候應該都跟我一樣有點困擾吧，就是原本罩著相機的透明塑膠殼，丟也不是、不丟也不是，這次 GoPro Hero 9 Black 採用更環保的包裝，直接給你一個收納包！（以前收納包還要另外購買）而且材質挺不錯的，空間蠻大的，放其它的配件跟延伸桿也綽綽有餘

打開盒子後可以看到 GoPro Hero 9 Black、USB Type C 充電線、固定座、手轉螺絲、說明書等躺在裡頭

機身長這樣

GoPro Hero 9 Black 迎來了很多人敲碗的前置螢幕，大小為 1.4 英吋，方便大家自拍時可以確認畫面，我覺得超加分的！而且前螢幕也能夠看到現在的拍攝模式、電量、規格，資訊量充足

▼開機時前螢幕還會出現 9 的 LOGO

主螢幕尺寸變成 2.27 英寸，比前一代大了 16%，莫娜覺得操作上手指能控制的範圍更大也更靈敏了

主螢幕變大，機身也變大了，為的是容納更大的電池，第七、八代的電池容量都是 1220 mAh，新一代的相機電池則是 1720 mAh，要注意的是 GoPro Hero 9 Black 的電池跟前幾代都是無法共用的。這裡放上第八代跟第九代給大家比較一下

▼（由左至右）第九代、第八代、第七代，一代比一代大的概念

外觀上 GoPro Hero 9 Black 的側邊還多了一個排水孔，可以解決積水的問題

另外玩家們應該會覺得很棒的地方是，GoPro Hero 9 Black 終於可以換鏡頭蓋了！不管是換濾鏡還是未來維修上都更加友善了

介面改善

除了外觀的新亮點，GoPro Hero 9 Black 的介面跟功能也做了很多提升，首先來看看介面，以前都會覺得在小小的機身裡，要找到各個功能是件很麻煩的事情，例如連線，這次 GoPro Hero 9 Black 把連線獨立出一個介面，這樣以後要連線手機或其他裝置就更方便了

拍攝規格升級

GoPro Hero 9 Black 這次帶著更好的拍攝規格亮相，最高可支援 5K/30P 錄影，讓成品放大也能保留細節，而且這次的感應器也提升到 2360 萬像素

地平線修正

拍攝功能上這次新增了全線性的地平線修正技術，就算運鏡的角度多變，也能夠讓拍攝中的主體跟畫面維持完美的水平

這次還有個我很喜歡的新功能，就是可以在縮時或慢動作錄影時，隨時切換回一般模式，還可以錄聲音！像是今天去爬山，爬山的過程我用了縮時攝影，當我走到某個觀景平台時，這時候就能直接按模式鈕切換成一般模式，直接講話分享看風景的心情或介紹景點，講完話後再按一次就可以切換回縮時或慢動作錄影，繼續我的路程。我覺得這樣超方便的，尤其是有在拍影片、Vlog 的人，這功能可以幫助你減少許多後續後製的時間

另外 GoPro Hero 9 Black 也新增了 LiveBurst 實況照片，可以錄下拍攝前後 1.5 秒所發生的畫面，有點類似於 iPhone 的 Live Photo，除此之外還有預錄拍攝，可以幫你拍下還沒按下相機前的 30 秒畫面，讓玩家不錯過任何精采的畫面

GoPro Hero 9 Black 這次也能夠設定排程拍攝，讓你預先安排拍攝時間，時間到了自動開機錄製影像，並自動結束

上手體驗完之後，莫娜已經掐緊我的荷包準備要預購啦！GoPro Hero 9 Black 規格、功能升級有感之外，還多了一個收納盒，我覺得還是非常划算的！不過要考慮的點大概就只有以前搭配買的配件幾乎不能使用了，需要重新再更新一波，包含像是第八代的媒體模組，都無法跟 GoPro Hero 9 Black 共用，新一代在未來也會推出專屬配件。不知道大家對於新一代的 GoPro 相機有什麼感想呢？

GoPro 官方工作人員說，新一代的相機可是集結了眾多玩家建議後的改良之作呢！期待我之後能有更詳細的評測，讓大家知道我到底喜歡它什麼！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 自拍 GoPro 相機

延伸閱讀

Apple Watch 在台成閹割版？心電圖、血氧監測在台啟用露曙光

Apple Watch series 6、平價版Apple Watch SE差別在哪？

Sony宣布PS5在11月上市 定價500美元對決微軟Xbox

黃鴻升猝逝...蘋果「跌倒偵測」功能掀網論 網分享：救了我！

相關新聞

GoPro Hero 9 Black實機上手玩！前置彩色螢幕、支援 5K 錄影、還有超強的地平線修正

有看過莫娜文章的獺友應該都知道莫娜是 GoPro 鐵粉吧哈哈，去年 GoPro Hero 8 Black 推出時我超心動的，但卡在自己的第七代剛買不到一年，就沒有下手了，所以我非常期待新一代的 GoPro Hero 9 Black，這次有機會在發表會前上手玩，覺得超開心的！我很喜歡 GoPro Hero 9 Black 的前置螢幕跟全新的地平線修正技術，另外縮時攝影還能秒切換模式錄製聲音，連包裝都大改版，這次升級真的超有感

Bose旗下首款支援降噪功能 真無線耳機QuietComfort Earbuds

Bose稍早宣布推出兩款真無線耳機，分別是搭載降噪功能的QuietComfort Earbuds，以及針對運動需求打造的Sport Earbuds。

Bose接續推出三款Frames系列眼鏡 同樣搭載音樂播放功能

過去推出名為Frames，並且搭載Bose AR系統與內建喇叭設計的眼鏡產品後，Bose雖然已經表明放棄針對擴增實境應用發展，但仍保留此系列產品設計，進而推出包含Tempo、Tenor及Soprano等眼鏡產品，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

全球最輕巧！Sony α7C全片幅隨身機 動靜都好拍

當大部分的攝影功能都可以被高階智慧型手機取代，新款相機更需要強大的設計力與功能性來殺出一條血路。Sony近期發表了α系列...

GoPro HERO9 Black增加1.4吋前置彩色螢幕 更多拍攝功能

不久前正式揭曉的GoPro HERO9 Black，今日 (9/17)也在台灣地區進行展示。

GoPro HERO9新登台 終於有前置彩色自拍螢幕了

GoPro終於聽到全球用戶的心聲了！全新發表的HERO9 Black終於換上全新正面彩色螢幕，多項常用功能也全面升級，包...

GoPro HERO9加入前後螢幕設計 電池續航更久售價新台幣16800元

先前就有不少消息提前曝光的GoPro HERO9 Black，本身確實在前面搭載1.4吋彩色螢幕，讓使用者能更方便自拍，同時也讓機身稍微增加，並且在機身背面搭載2.27吋螢幕，本身更搭配增加為1720mAh容量電池，讓電池續航時間延長30%。

通過NCC認證 小米將在台引進65吋LED電視產品

台灣NCC認證資料中，顯示台灣小米已經申請以「小米智慧顯示器」名義檢驗產品，同時從型號為「L65M5-5ASP」判斷的話，此款新品就是日前已經在海外市場銷售的小米電視4S 65吋版本。

熱門新聞

PS5預購秒殺！他看旁高中生「無動於衷」感嘆 網曝殘酷原因

臉書隱私爭議又一樁！美IG用戶控告臉書 擅用鏡頭監控

電商搶上市保護貼 洩露蘋果可能推出iPhone SE Plus

LINE POINTS點數抵用券上線 主打三大好處

台灣大推5G指定專案 Apple Watch零元帶回家

LINE Pay推LINE POINTS點數抵用券 結合線上到線下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。