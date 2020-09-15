Sony揭曉旗下最小尺寸全片幅相機α7c 機身重量僅509公克

更新：Sony宣布α7c將會在10月23日於日本地區開放銷售，並且從9月18日上午10點開放預購，而台灣地區則預計在10月上旬開放銷售，從即日起開放預購，至於單機身建議售價為新台幣50980元，搭配新款FE2860全片幅變焦鏡頭的建議售價為59980元。

在先前就有不少傳聞後，Sony終於宣布推出移除軍艦頂部，採用類似α6500般設計機身，並且維持採用全片幅背照式感光元件的α7c。

依照Sony說明，此次名稱採用的「c」，就是取自「compact」，如同先前在輕巧版本的旗艦手機產品採用此名稱，Sony也希望藉此形容α7c採用輕巧機身，但同樣具備全片幅機種拍攝功能的特性。

α7c將採用2420萬畫素規格的全片幅背照式感光元件，感光值介於ISO 100至51200 (可上下擴展至ISO 50到204800之間)，對應最高每秒10張連拍，支援4K 30fps與S-Log錄影功能，而機身更搭載5級機身防震設計，同時機身重量僅約509公克，採用新款NP-FZ100電池規格，讓相機拍攝電力維持時間可進一步延長。

其他部分，則與先前推出的α7s III一樣採用可側掀翻轉觸控螢幕，更方便使用者取景構圖，並且在靜態拍攝與動態錄影加入眼部自動對焦功能，另外機身頂端也同樣配置曝光補償轉盤、曝光模式轉盤，以及獨立錄影按鍵。

機身正面則支援雙聲道的收音麥克風，鏡頭一樣採用E接環規格，並且在機身搭載USB-C連接埠，以及耳機監聽孔與micro HDMI輸出。

不過，α7c由於產品定位緣故，僅採用單組支援SDXC UHS-II規格的記憶卡插槽，而機身則區分黑銀與全黑兩款配色。

除了推出α7c，此次Sony也同步推出新款FE2860全片幅變焦鏡頭，配合α7c的重量設計，採用僅167公克、鏡頭長度僅45mm，並且以轉動開啟方式使用，本身搭載自動對焦馬達與3組非球面鏡頭。

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