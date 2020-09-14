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代號「Sabrina」、換上Google TV名稱作業系統的新款Chromecast 將在9月底推出

聯合新聞網 / 楊又肇

先前傳出Google將以內部代號「Sabrina」為稱的Android TV裝置，目前有消息指出此款裝置將會以「Google Chromecast with Google TV」作為稱。

從美國連鎖零售通路Target內部系統建檔資料顯示，Google此款裝置將會在9月30日上市，同時建議售價將是49.99美元，不過先前一度標示為59.99美元。除了將在Target上架，Google似乎也準備在Walmart、The Home Depot等美國境內連鎖通路銷售此款新品。

而從Target內部建檔資料顯示此款裝置將以「Google Chromecast with Google TV」為稱，意味產品本質上是Chromecast裝置，並且加上Android TV作業系統設計。同時從名稱來看，更顯示Google確實將如先前傳聞把Android TV名稱改回Google TV。

以先前產品設計來看，實際上Android TV裝置就已經搭載Chromecast基本功能，讓使用者能透過Google Cast (Chromecast)技術，將手機內容以無線形式推播至Android TV裝置，藉此透過Android TV裝置，或其連接大尺寸螢幕觀看。

因此「Google Chromecast with Google TV」的推出，意味Google希望進一步推廣Android TV作業系統應用，同時也比照原本Android Pay等服務換上以Google為主的名稱，因此讓Android TV也換上Google TV名稱。

至於Google TV則是Google一開始進軍電視市場時所推行作業系統名稱，但後來則是被Android TV取代，此次卻又因為品牌宣傳需求而重新使用，並且反過來取代既有Android TV名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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