消息指稱蘋果 將在年底前於更多國家地區推行Apple Card服務

相關消息指稱，蘋果可能會在今年底前於更多國家地區推行旗下信用卡Apple Card。

在此之前，蘋果已經在香港、台灣，甚至日本等亞洲市場地區申請註冊Apple Card與Apple Cash等服務名稱，而依照MacRumors網站報導引述不具名的澳洲銀行單位雇員說法，表示蘋果已經著手與澳洲境內銀行單位聯繫，加上在向開發人員提供的iOS 14 beta 8測試版本內，同時提及Apple Card服務在歐洲一般資料保護規範 (GDPR)的使用辦法，更意味蘋果準備在美國境外更多地區推行Apple Card服務。

而從時間點來看，有可能選在宣布iOS 14正式版本釋出時程時，將同步揭曉此消息，但蘋果也可能選擇在稍晚時候公布，至於實際推行時間可能還是要等各地區監管機構批准此項服務。

蘋果接下來預計會在美國西岸時鮮9月15日上午10點 (台灣時間凌晨1點)舉辦以「Time Flies (時光飛逝)」為主軸的特別發表活動，原本不少看法認為蘋果將會揭曉新款iPhone 12，並且增加今年以藍色為基礎的特殊配色，但後續則有看法認為蘋果今年因為疫情影響新機產能，因此9月中旬的發表活動將會以新款Apple Watch series 6，以及新款iPad為主，新款iPhone 12則會延後至10月發表。

除了蘋果，目前包含Google、三星等業者也跟進推出旗下金融卡片服務，讓使用者能以行動支付形式於通路消費之餘，同時也能藉由實體卡片進行交易，而華為日前也宣布推出旗下HUAWEI Card服務，並且整合旗下HUAWEI Pay行動支付服務。

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