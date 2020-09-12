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夏普推出業界最大120吋8K液晶顯示器 初期鎖定商用市場需求
去年在IFA 2019展示尺寸達120吋的8K液晶顯示器產品後，夏普目前也宣布推出此款型號為8M-B120C的液晶顯示器產品，預計鎖定商業應用需求市場。
夏普標榜此款電視採用業界最大的120吋8K液晶顯示器規格，以寬2657.2mm x 高1494.7mm形式呈現，同時更能以8K畫質實現從近看細緻紋理質感到風景遠端的景深視覺效果，讓使用者能藉由超高解像效果獲得沉浸視覺感受。
另外，夏普更藉由旗下影像處理技術，讓既有1080p或4K解析度內容能升頻方式對應8K顯示螢幕呈現，並且透過單條HDMI 2.1規格連接線即可輸出8K@60fps，或是4K@120fps，另外也支援透過四條HDMI 2.0連接線傳輸8K畫質影像。
考量目前8K應用市場普及率，夏普預期將讓此款120吋8K液晶顯示器應用在產品陳列等商業設施，或是對應辦公室設計藍圖和設計審視，另外也能廣泛應用在汽車、房屋和家具等大型產品展示，以及透過數位形式展示繪畫、雕塑等藝術品。
夏普預計在今年9月下旬開放銷售120吋8K液晶顯示器，將以客訂形式銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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