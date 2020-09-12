任天堂粉絲的夢想臥室！日本爸爸用愛打造 42 吋巨大版 Nintendo Switch

Nintendo Switch 超夯，但這台 42 吋的 Nintendo Switch 肯定不是每個人都有！這是日本爸爸 kai.mariosfun (@mariosfun1) 為兒子特別設計的作品，在 42 吋液晶電視兩側打造 Switch 搖桿把手，在這台 Switch 玩遊戲只有一個「爽」字了得。

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kai.mariosfun (@mariosfun1) 把 42 吋液晶電視搬到遊戲室，並利用層板組裝成類似 Switch 搖桿的櫃子，最後將櫃子漆上 Switch 搖桿經典的紅、藍兩色，兩側櫃子還可以打開收納，據稱只花了 25,000 日元、約新台幣 6,910 元就完成這台巨大版 Nintendo Switch。

kai.mariosfun (@mariosfun1) 的傑作不僅在 Twitter 分享，甚至還在 Instagram 分享玩遊戲的影片，同時也吸引媒體報導，還有超過 4.4 萬個網友按讚及無數留言稱讚，也有網友詢問 DIY 有哪些注意內容與撇步。

圖片及資料來源：kotaku

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/170658/，聯合新聞網獲授權轉載。》