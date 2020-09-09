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比α6600略大？Sony計畫在15日上午揭曉新款全片幅α相機

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony稍早確認將在9月15日上午9點舉辦線上發表活動，預期將公布新款α相機產品，預期就是近期有傳聞的全片幅無反機種α7c。

目前Sony已經分別推出標準款α7、α7s與α7r三款全片幅無反相機系列，此次預計推出的α7c將會鎖定入門市場需求，而名稱中的「c」將代表「compact」意味，顯示Sony將透過此款機種鎖定更廣泛大眾市場。

而就近期傳聞指稱，α7c實際大小將比α6600略大一些，並且將推出黑色與銀色款式，同樣採用E接環設計，因此能直接相容既有E接環鏡頭。

至於感光元件則採用2400萬畫素規格，支援4K 30fps影片錄製，同時電池將採用後來更新的NP-FZ100，藉此對應更長電力使用時間，並且採用USB-C連接埠，但SD記憶卡插槽僅提供一組，並未像目前機種採用雙SD記憶卡插槽設計。

其他部分，則是比照新款α7s III加入可側翻使用的外掀螢幕設計，並且支援雙頻Wi-Fi與藍牙連接功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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