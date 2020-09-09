比α6600略大？Sony計畫在15日上午揭曉新款全片幅α相機

挑電腦或筆電的時候，首先要把自己的預算跟需求開出來，看自己能負擔到什麼程度，畢竟挑文書型跟遊戲型要看的條件不太一樣，普遍來說文書型有內顯就夠了，但如果要玩遊戲的話，起碼要配有一張中階等級的獨顯，3D 遊戲才會跑得動、跑得順，但該怎麼看一顆獨顯 O 不 OK 呢？

2020-09-05 15:25