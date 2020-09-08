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Dyson Digital Slim系列無線手持吸塵器登台 三機種新台幣18900元起跳

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Dyson Digital Slim系列機身設計
▲Dyson Digital Slim系列機身設計

繼針對亞洲市場打造的輕量無線手持吸塵器V8 Slim後，Dyson今年6月也在中國市場宣布推出新款Digital Slim系列，不僅採用輕巧機身設計，並且採用自V11開始採用的可拆換電池設計，更在頂端導入可顯示數位化動畫指示的LCD螢幕設計，讓使用者能以更直覺形式了解吸塵器當下使用狀態。

在今日 (9/8)活動中，則是由代理商恆隆行宣布在台引進Digital Slim系列輕量無線手持吸塵器，總計提供三款機種選擇，建議售價則從新台幣18900元起跳。

▲Dyson Digital Slim系列不僅體型縮減，就連包裝盒體積也跟著縮減
▲Dyson Digital Slim系列不僅體型縮減，就連包裝盒體積也跟著縮減

Digital Slim系列標榜為Dyson有史以來最輕盈的無線手持吸塵器，標榜體積減少20%、重量減輕30%，同時整機重量僅有1.9公斤，分別區分Digital Slim Fluffy、Digital Slim Fluffy Ultra，以及Digital Slim Fluffy Pro三種機型，建議售價則分別為新台幣18900元、20900元與22900元。

此外，恆隆行也同步在台引進新一代V11系列無線手持吸塵器，分別推出V11 Fluffy Extra、V11 Absolute Extra與V11 Absolute Pro三款機種，建議售價則分別為新台幣24900元、26900元與29900元，同樣搭載電池可拆換設計，並且加入新款LED細縫清潔吸頭，以及免彎腰即可清理沙發或床下空間的高低處清潔轉接頭。

▲Dyson Digital Slim系列
▲Dyson Digital Slim系列

▲握柄等設計均重新打造，變得更符合亞洲市場使用需求
▲握柄等設計均重新打造，變得更符合亞洲市場使用需求

▲採用電池可拆換設計
▲採用電池可拆換設計

▲同樣採可快拆設計的5層過濾系統，避免清掃過程產生二次空氣污染
▲同樣採可快拆設計的5層過濾系統，避免清掃過程產生二次空氣污染

而此次在台推出的Digital Slim系列，同樣也提供新款LED細縫清潔吸頭與高低處清潔轉接頭配件，但由於採取輕量化、相對較細的接管設計，因此無法與其他機種配件互換使用。

如同吸推出的Slim機種是針對亞洲市場需求打造，此次推出的Digital Slim系列同樣也鎖定亞洲市場需求，藉由輕量化設計讓亞洲使用者更方便手持操作。不過，在吸力表現則採用體積縮減15%、轉速可達120000轉的新款Hyperdymium馬達設計，搭配增加至11組的渦形氣旋組，藉此提昇整體吸力表現，並且透過100000g的離心力讓塵垢分離效率提昇。

▲體積縮減15%、轉速可達120000轉的新款Hyperdymium馬達
▲體積縮減15%、轉速可達120000轉的新款Hyperdymium馬達

▲增加至11組的渦形氣旋組 (左)，可透過100000g的離心力讓塵垢分離效率提昇
▲增加至11組的渦形氣旋組 (左)，可透過100000g的離心力讓塵垢分離效率提昇

吸入塵屑之後，則會透過5層過濾系統減少清掃過程時的二次空氣污染，避免使用者在操作過程吸入過多灰塵。依照Dyson說明，在Digital Slim系列採用的5層過濾系統，同樣可過濾99.97%、細小至PM 0.3的微小塵粒。

除了加強整體吸力，Dyson在Digital Slim系列更採用全新配件設計，其中將配件管徑縮減之外，新款輕量軟質碳纖維滾筒吸頭則是在體積縮減40%、高度減少20%，而刷條直徑也所減20%，並且以縫製方式將碳纖維刷毛與軟質尼龍固定在刷條上，藉此降低吸頭整體重量感。

其他改變，則包含將吸頭內的氣流通道設計做調整，讓吸頭能以更完整覆蓋提昇細縫清潔效果，以及針對握柄、開關按鍵，乃至於集塵筒傾倒開關也重新做了調整，更方便使用者操作清潔。

▲新款輕量軟質碳纖維滾筒吸頭則是在體積縮減40%、高度減少20%，而刷條直徑也所減20%，並且以縫製方式將碳纖維刷毛與軟質尼龍固定在刷條上，藉此降低吸頭整體重量感
▲新款輕量軟質碳纖維滾筒吸頭則是在體積縮減40%、高度減少20%，而刷條直徑也所減20%，並且以縫製方式將碳纖維刷毛與軟質尼龍固定在刷條上，藉此降低吸頭整體重量感

▲免彎腰即可清理沙發或床下空間的高低處清潔轉接頭
▲免彎腰即可清理沙發或床下空間的高低處清潔轉接頭

▲新款LED細縫清潔吸頭
▲新款LED細縫清潔吸頭

至於此次在Digital Slim系列採用的LCD螢幕，則是可直覺顯示當前吸塵器的吸力模式、剩餘使用時間，以及包含提示濾網保養、堵塞排除等12種使用狀態說明，讓一般人可以透過簡易動畫了解吸塵器當前狀態，以及如何簡單排除故障問題。

▲新增加的LCD螢幕可直覺顯示當前使用狀態
▲新增加的LCD螢幕可直覺顯示當前使用狀態

▲有任何故障問題也能先透過螢幕指示排除
▲有任何故障問題也能先透過螢幕指示排除

▲持握感更為輕巧
▲持握感更為輕巧

▲集塵筒傾倒開關也重新做了調整，更方便使用者操作清潔
▲集塵筒傾倒開關也重新做了調整，更方便使用者操作清潔

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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繼針對亞洲市場打造的輕量無線手持吸塵器V8 Slim後，Dyson今年6月也在中國市場宣布推出新款Digital Slim系列，不僅採用輕巧機身設計，並且採用自V11開始採用的可拆換電池設計，更在頂端導入可顯示數位化動畫指示的LCD螢幕設計，讓使用者能以更直覺形式了解吸塵器當下使用狀態。

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